APL samordnare NTI Gymnasiet Uppsala

2026-01-30
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Om NTI Gymnasiet Uppsala
NTI Gymnasiet Uppsala har funnits sedan 2002 och är en attraktiv gymnasieskola med drygt 550 elever. Skolan ligger mitt på Polacksbacken i Uppsala, i lokaler som är väl anpassade efter vår verksamhet. Hos oss känner sig elever och personal välkomna och här får alla vara med och utvecklas. Skolan leds av rektor tillsammans med två biträdande rektorer och arbetslagsledare. Det pedagogiska arbetet leds av rektor och skolans förstelärare i nära samarbete med elevhälsan. Skolan har välutrustade lärmiljöer, IT-labb, makerspace och musikstudios. Skolan har låg personalomsättning, goda resultat över tid och har ett tydligt helhetsperspektiv med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu en samordnare för arbetsplatsförlagt lärande (APL samordnare) för skolans El- och energiprogram. Gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta med APL samordning. Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker en relationsskapande och nätverksstark person med god erfarenhet av gymnasieskolans yrkesprogram, gärna el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT).
Eleverna på el- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik utbildas till framtida nätverks- och supporttekniker och genomför 15 veckors APL. Utbildningen omfattar installation, administration och underhåll av dator- och kommunikationssystem, informationssäkerhet samt arbete med branschcertifieringar (CERT). Inriktningen leder vidare till yrken som nätverkstekniker, teknisk säljare, support- och servicetekniker.
Vi söker dig som kan vårda och utveckla samarbeten med näringslivet, ansvarar för anskaffning av nya APL-platser och ansvara för de administrativa processerna kring APL.
Som APL-samordnare är du länken mellan företag, yrkeslärare och elever.
Du arbetar med att säkerställa tillgång till APL platser. Du har kontakt med eleverna före, under och efter APL och ingår i skolans APL-team tillsammans med lärare, biträdande rektor och rektor.
Arbetet innefattar också arbetsplatsbesök inför och under APL för att säkerställa kvalitet och lämplighet.
Du får stöd av skolans APL-team men även genom ett nationellt nätverk av APL-samordnare inom NTI Gymnasiet samt av NTI Gymnasiets internationella strateg med expertis inom samverkan skola-arbetsliv.
Tjänsten är on-site, vilket innebär arbete på plats på skolan.
Om dig
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av att arbeta som APL samordnare och/eller som har bred kompetens inom branschen och god insyn i gymnasieskolans yrkesprogram, särskilt el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT). Du kan etablera och utveckla kontakter med företag i Uppsalaregionen och brinner för att hitta passande APL-platser för våra elever. Du trivs i en social roll där relationsbyggande är centralt.
Du har en stark kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för samarbete, eftersom tjänsten innebär många kontakter med elever, lärare, företag och branschorganisationer. Rollen kräver flexibilitet, struktur och god förmåga att organisera och prioritera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Ansvarstagande
• Social och utåtriktad
• Flexibel
• Pedagogisk
• Förtroendeingivande
• Kunnig och erfarenhet inom branschen (IT, nätverk, dator och kommunikationsteknik)
Meriterande är om du har en yrkeslärarexamen inom gymnasieskolan inriktning mot el- och energiprogrammets ämnen.
Övrig information
Rekrytering sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerats så skicka in din ansökan redan idag.
Tillträde: Omgående. Med möjlighet att anpassas efter överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning. Tidsbegränsad anställning till 2026-06-14, med goda möjligheter till förlängning och fortsatt tjänst under läsåret 2026/2027
Omfattning: 40 %
Kontakt: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Madelene Palmkvist på telefon 018-18 22 77
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
