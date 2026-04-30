AP/AR Manager
För ett tidsbegränsat uppdrag söker vi nu en senior AP/AR Manager som vill ta en central roll i att leda, stötta och vidareutveckla leverantörs- och kundreskontrafunktionen.
Uppdraget passar dig som trivs i en ledande roll med stort fokus på samarbete, processförbättringar och internationella kontaktytor.
Rollen som AP/AR Manager
I rollen ansvarar du för att guida och coacha AP- och AR-teamet samt säkerställa ett effektivt samarbete med företagets Shared Service Center (SSC). Du fungerar som en sammanhållande länk mellan verksamhet och SSC och har en viktig roll i såväl daglig drift som i förbättrings- och förändringsinitiativ. Vid behov arbetar du även operativt och agerar bollplank i redovisnings- och processrelaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda, stötta och utveckla teamet inom leverantörs- och kundreskontra
Säkerställa att AP- och AR-processer utförs korrekt och enligt uppsatta tidsramar
Samordna och utveckla samarbetet med Shared Service Center
Driva förbättrings- och effektiviseringsprojekt kopplade till AP/AR-flöden
Ge vägledning inom redovisningsprinciper, processutformning och systemstöd
Stötta verksamheten i operativa frågeställningar vid behov
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Akademisk examen inom ekonomi/redovisning, gärna på masternivå
Gedigen erfarenhet av leverantörs- och kundreskontra samt PtP- och OtC-processer
Mycket god kunskap inom redovisning, inklusive lokal GAAP och IFRS
Erfarenhet av arbete mot eller inom Shared Service Center
Erfarenhet av förändringsledning och processutveckling
Stark systemkompetens i SAP, med flera års praktisk erfarenhet, exempelvis inom SAP FICO
Som person är du senior, trygg i ditt ledarskap och van att arbeta i komplexa och internationella miljöer. Du är strukturerad, lösningsorienterad och driver arbetet framåt med fokus på kvalitet och resultat.
Bra att veta
Uppdraget påbörjas den 1 juni 2026 och pågår till och med den 18 december 2026. Tjänsten är på heltid och placerad i Göteborg.
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666562-1976775".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG
