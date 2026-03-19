Använd Underhållsingenjör - Taktisk Förvaltning, Vikariat

Underhållsingenjör - Taktisk Förvaltning, Vikariat
2026-03-19
Vill du arbeta med teknisk förvaltning av några av flygplatsens mest kritiska energi- och försörjningsanläggningar, i en miljö där tillgänglighet, säkerhet och driftsäkerhet är avgörande varje minut? Vi söker nu en Underhållsingenjör för ett vikariat inom Förvaltningsområde Energi för våra internationella flygplatser. Vikariatet pågår från juni 2026 till och med december 2026, med möjlighet till förlängning.
Vad innebär rollen? Som Underhållsingenjör arbetar du taktiskt och datadrivet med att analysera, utveckla och optimera underhållsstrategier i enlighet med gällande underhålls- och ISO-standarder. Du driver utvecklingen av digitala arbetssätt och tillståndsbaserat underhåll samt följer upp och analyserar relevanta nyckeltal (KPI:er).
Arbetet omfattar bland annat el-, kyl- och värmeanläggningar, hydrantsystem samt styr- och övervakningssystem. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner i organisationen, och du är även delvis verksam ute i anläggningarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll
Analysera driftdata och identifiera förbättringsåtgärder
Utveckla och optimera underhållsstrategier och arbetssätt
Bidra till digitalisering och tillståndsbaserat underhåll
Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav och interna riktlinjer
Samverka med leverantörer och entreprenörer
Vem är du Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och som drivs av att utveckla och effektivisera arbetssätt. Du trivs i en roll där analys kombineras med samarbete och där du bidrar till både kvalitet och kontinuerlig förbättring i verksamheten.
Du har:
Högskoleingenjörsexamen inom relevant tekniskt område, eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Minst två års erfarenhet av drift och underhåll av tekniska anläggningar
God erfarenhet av dataanalys och arbete i digitala underhållssystem
Kunskap om underhållsstrategier och Tillgångsförvaltning, exempelvis enligt ISO 55000
B-körkort
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik och bidra till utvecklingen av framtidens flygplatser. Du blir en del av ett engagerat team, i en miljö där innovation, driftsäkerhet och samhällsnytta möts. Här får du påverka arbetssätt, utvecklas i din roll och arbeta nära några av våra mest kritiska anläggningar.
Kontakt Frågor om tjänsten? Kontakta rekryterande chef: Ghousuddin Mohammed, ghousuddin.mohammed@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 17 april. Urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig.
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
