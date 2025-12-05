Antikvarie till Sörmlands museum
2025-12-05
Sörmlands museum Nyköping
Sörmlands museum ligger i Nyköping och har verksamhet i hela Sörmland. Med historia, slöjd och bild och form vill vi vidga vyer och väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin egen livssituation. Verksamheten rymmer bland annat utställningar, programverksamhet, kurser, rådgivning och kulturmiljöuppdrag samt insamling och förvaltning av museets samlingar. Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman.
Nu söker vi en antikvarie för arbete med kulturmiljö- och byggnadsvård.
På Sörmlands museum arbetar du i en kreativ och dynamisk miljö där vi tillsammans strävar efter att göra det möjligt för alla att uppleva kultur i olika former. Vi är ca 50 personer som brinner för kulturens kraft i samhället.
I enheten för kulturmiljö, slöjd, bild och forms uppdrag ingår att stå för ämneskunskap och curatorskap i utställningsprojekt och program, ge råd och bistå med kunskap inom kulturmiljöer, byggnadsvård, slöjd och arkeologi, hålla kurser i slöjd, byggnadsvård samt bild och form, utföra olika former av kulturmiljöuppdrag samt bistå med främjandeverksamhet, näringsutveckling och stöd till professionella utövare inom slöjd, bild och form.Arbetsuppgifter
• Arbete med antikvariska uppdrag.
• Rådgivning till allmänheten i byggnadsvårdsfrågor samt viss handläggning av byggnadsärenden i form av remisser från kommuner och länsstyrelse.
• Arbete med utåtriktad och publik verksamhet inom kulturmiljöområdet, t ex kurser.
Din kompetens
• Examen från bebyggelseantikvariskt program 180 hp eller motsvarande utbildning.
• Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL).
• Erfarenhet av arbete som byggnadsantikvarie.
• Erfarenhet av och vilja till utåtriktat/pedagogiskt arbete.
• B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Kjell Taawo, 070-330 11 63, kjell.taawo@regionsormland.se
.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Sörmlands museum!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
