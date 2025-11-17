Antagningssekreterare till utbildningskontoret
2025-11-17
Är du en serviceinriktad person som trivs med variation och många sociala kontaktytor? Då kan du vara vår nya antagningssekreterare till utbildningskontoret!
Vilka är vi?
Utbildningskontoret är en del av kommunens utbildningsorganisation och arbetar med frågor inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Hos oss är du med i arbetet för att ge de bästa möjliga förutsättningar för att bedriva en bra utbildningsverksamhet i kommunen. Utbildningskontoret arbetar med utredningar, underlag och analyser till såväl utbildningsnämnden som verksamhets- och skolledningar.
Antagningskansliet i Norrköping är ett av två kanslier i Östergötland och hanterar gymnasieantagningen i Östra samverkansområdet som innefattar Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks kommuner. Vårt uppdrag omfattar antagning till kommunala och fristående gymnasieskolor i tidigare nämnda kommuner, utom Valdemarsvik som saknar gymnasieskola.
Antagningskansliet handlägger ansökningar till gymnasieskolan i enlighet med skollag och gymnasieförordning. Vi ger också service till elever, vårdnadshavare, skolledare och tjänstemän inom samverkansområdet, och erbjuder information via webbplats och informationsträffar med studie- och yrkesvägledare.
Dina arbetsuppgifter
Som antagningssekreterare arbetar du med uppgifter kopplat elevernas gymnasieval, uppföljning av antagningsstatistik och juridiska frågor kring antagning. Arbetet sker med datorbaserade stödsystem och i nära samarbete med engagerade kollegor. Du välkomnas till en arbetsglad enhet som värdesätter prestigelöshet och god kamratskap.
I arbetet har du många olika kontakter med bland annat studie- och yrkesvägledare, rektorer, elever och föräldrar samt andra antagningskanslier ute i landet.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, integritet och rättssäkerhet, och arbetets intensitet är mycket varierande under året. Sommarsemestern är styrd av antagningsåret och möjliggör fyra veckors semester någon gång efter den slutgiltiga antagningen som är klar 1 juli.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen som studie- och yrkesvägledare, eller inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med handläggning, myndighetsutövning eller annat kvalificerat administrativt arbete. Vi ser även positivt på om du har arbetat inom offentlig förvaltning.
Vidare ser vi att du har mycket god datorkunskap och förmåga att med lätthet navigera i olika system. Vi ser gärna att du har erfarenhet av program så som IST Administration och Officepaketet, då en stor del av ditt arbete sker i dessa system. Men störst vikt läggs vid systemvana överlag, där du snabbt kan komma in i det administrativa systemarbetet.
Du samarbetar bra tillsammans med andra såväl som på egen hand med en stor ansvarskänsla för ditt arbete. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, anpassar din kommunikation efter mottagaren och säkerställer att budskap når fram på bästa sätt. Vidare är du strukturerad, noggrann och lägger stor vikt vid att nå uppsatta mål. Du trivs med att ge god service till andra och har förmåga att göra det även under perioder av tidspress.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning
Tillträdesdatum: 16 februari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Sista ansökningsdatum: 7 december, men vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningsperioden
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Kontakt: Enhetschef Cecilia Hast, cecilia.hast@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Ersättning
