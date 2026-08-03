Antagningshandläggare till vägledningscentrum
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2026-08-03
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Har du erfarenhet av myndighetsutövning och vill ingå i ett välfungerande team? Då kan du vara vår nya antagningshandläggare!
Vilka är vi?
Vägledningscentrum är en del av Kompetensförsörjningskontoret. Vi skapar förutsättningar och ger verktyg för människor att själva förändra sina liv, så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort.
Här får du vara med och göra skillnad där du bidrar till att fler Norrköpingsbor hittar rätt väg mot utbildning, arbete och egen försörjning och samtidigt spela en viktig roll i att minska kompetensbristen i vår kommun.
Vårt kontor är beläget i centrala Norrköping på Hospitalsgatan 20 med närhet till det mesta och enheten Vägledningscentrum består av 25 medarbetare.
På kontoret är vi drygt 350 anställda som ansvarar för vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola, försörjningsstöd och annat bistånd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsinsatser, samhällsorientering och bosättningslagen. Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som antagningshandläggare hos oss arbetar du med kvalificerad administration och varierande arbetsuppgifter kopplade till antagningsprocessen inom den kommunala vuxenutbildningen. Du ansvarar för myndighetsutövning inom antagningsprocessen, hanterar webbansökningar och fattar beslut om behörighet och antagning till utbildning.
Arbetet präglas av kontinuerlig antagning året runt och innebär många kontaktytor. Du har löpande kontakt med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare samt andra samarbetspartners. I rollen ingår även att ta fram statistik och analysunderlag, hantera sekretessbelagda handlingar samt utföra andra administrativa arbetsuppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen. Det är meriterande med högskoleutbildning, exempelvis inom pedagogik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och myndighetsutövning, där du har arbetat i komplexa administrativa system och samtidigt tolkat och tillämpat gällande lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagar, avtal och riktlinjer som gäller för kommunal verksamhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativa system inom vuxenutbildning, såsom systemet Alvis eller andra antagningsliknande system.
Du har kunskaper om vuxenutbildningens regelverk och mycket goda kunskaper i myndighetsutövning. Du har förmåga att tolka lagtexter och förordningar, i synnerhet inom skollagen, kommunallagen samt förordningen om vuxenutbildning. Du förstår vikten av att hålla dig uppdaterad kring lagändringar som kan påverka ditt arbete.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och Word och är van vid att arbeta strukturerat och noggrant. Du levererar uppgifter och resultat med hög kvalitet och inom utsatta tidsramar.
Som person är du strukturerad, tydlig och noggrann i ditt arbetssätt. Du är samarbetsinriktad, delar med dig av kunskap och bidrar till ett gott teamarbete. Du är stresstålig och kan behålla ett lugnt och positivt förhållningssätt även i pressade situationer. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ber om stöd vid behov för att säkerställa ett effektivt genomförande.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt, organisatoriska förändringar och olika förutsättningar. Du arbetar målinriktat med ett långsiktigt perspektiv och har tålamod i komplexa processer.
Du har förmåga att se och ta tillvara olikheter samt förstå hur bakgrund och grupptillhörighet kan påverka både dig själv och andra. Som person är du trygg i dig själv och har förmåga att skilja på det personliga och professionella, vilket bidrar till ett respektfullt och lösningsfokuserat arbetssätt samt en trivsam arbetsmiljö.
Du har goda kunskaper i svenska.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, till viss del utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 23 augusti
Kontakt: Enhetschef Robert Lindqvist, 011-15 39 80, mailto:robert.lindqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Hospitalsgatan 20 (visa karta
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602 27 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10018359