Antagningshandläggare
2026-04-13
Avdelningen för utbildningsstöd är en av åtta avdelningar inom högskolans gemensamma stöd. Nu finns det en ledig tjänst som Antagningshandläggare hos oss på Högskolan Kristianstad. Är det dig vi söker?
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. 2024 utsågs vi till årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt är våra ledord och genomsyrar hela vår organisation. Vår högskola består av fyra fakulteter och Högskolegemensam stödverksamhet (HGS).
Avdelningen för utbildningsstöd är en av åtta avdelningar inom HGS. Avdelningen består av ca 40 medarbetare som är uppdelade i tre olika grupper; gruppen för studentstöd, gruppen för utbildningsadministration samt den grupp som tjänsten Antagningshandläggare tillhör som heter gruppen för antagningen, examen och högskoleadministration. Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som antagningshandläggare kommer du att arbeta med handläggning av antagningsärenden av både nationella och internationella sökande. I antagningsarbetet sker bland annat granskning av behörigheter samt hantering av överklagande vilket innebär att myndighetsutövning och rättssäkerhet är av största vikt. Rollen som antagningshandläggare innebär arbete med den lokala antagningen för Högskolan Kristianstad, där kontakter sker på både svenska och engelska med studenter både via e-post, telefon och på plats på högskolan. Du kommer att arbeta i nära samverkan med högskolas fakulteter och kollegor inom det högskolegemensamma stödet. Handläggning av antagningsärenden sker i antagningssystemet NyA och handläggning av studieavgifter för internationella sökande hanteras via Ladok samt W3D3. Inom avdelningen arbetar vi för att stötta varandra oavsett yrkesgrupp vilket innebär att andra administrativa arbetsuppgifter också kan förekomma.
Tjänsten ger möjlighet att successivt utveckla en bred kompetens inom antagningsområdets samtliga delar. På sikt kan det bli aktuellt att ta särskilt ansvar inom antagningsomgångar, överklagande, utvecklingsarbete, internationell antagning, studieavgifter, stipendiehantering eller uppföljning och analys. Rollen ger även möjlighet att delta i yrkesspecifika nätverk och omvärldsbevakning.
Behörighet och kvalifikationer
Som medarbetare inom avdelningen för utbildningsstöd är du en del av en servicefunktion och behöver därför ha god servicekänsla i kombination med ett professionellt och rättssäkert arbetssätt. Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att självständigt planera, prioritera och genomföra kvalificerat handläggningsarbete. Du behöver också ha lätt för att samarbeta, skapa förtroendefulla kontakter och kommunicera tydligt i komplexa frågor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
Studerat på högskola/universitet med en omfattning av minst 60 hp inom för tjänsten relevant område.
Flera års erfarenhet av kvalificerat handläggningsarbete.
Erfarenhet av arbete där självständiga bedömningar och beslutsfattande har varit en tydlig del av uppdraget.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Goda kunskaper i Office-paketet.
God digital vana och god förmåga att arbeta i administrativa system.
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av handläggning inom högskolesektorn eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av myndighetsutövning.
Erfarenhet av att hantera och bereda överklaganden inom myndighet.
Erfarenhet av att tillämpa lagar, förordningar och föreskrifter i handläggning.
Erfarenhet av arbete i studiedokumentationssystemet Ladok.
Erfarenhet av arbete i antagningssystemet NyA.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på vårt vackra campus med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.
Vi frågor om tjänsten ta kontakt med: Martin Ackefelt, avdelningschef för utbildningsstöd på 044-250 39 40, Therese Harrysson gruppchef för antagningen, examen och högskoleadministration på 044-250 32 08 eller Malin Åkerlund, antagningshandläggare på 044-250 36 31. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan kan du med fördel lämna in i samband med din ansökan, annars tar du med dig dessa vid en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag är 2026-05-03.
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Vi delar akademins värderingar och värnar akademisk frihet, kollegialitet, integritet och samhällsrelevans. Vår verksamhet präglas av närhet, engagemang och kvalitetsansvar som genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.
