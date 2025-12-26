Antagningshandläggare
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning om arbetsplatsen
Varje år tar Lunds universitet emot över 150 000 anmälningar, från över 130 000 individer till nästa 3000 utbildningstillfällen.
Antagningsavdelningen ansvarar för nationell och internationell antagning till universitetets utbildningar på grund- och avancerad nivå. Avdelningen arbetar med att samordna och utveckla antagningsprocessen med fokus på service, effektivitet och rättssäkerhet. Avdelningen ger stöd och service till fakulteter, institutioner och sökande i frågor om antagning till universitetet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss
Vi söker dig som vill ingå i vårt lag på Lunds universitets antagningsavdelning. Du vill arbeta med handläggning av ansökningar till våra utbildningar samt delta i utvecklingen av vårt stöd till sökande och studenter.
Vi strävar ständigt efter att effektivisera antagningsprocessens alla delar och samtidigt bibehålla god kvalitet och hög rättssäkerhet. Anställningen kommer främst fokusera på studentkontakt och att vara ett stöd till de som söker till universitetets utbildningar. Detta genom att ge service och information till studenter via e-post och telefon. Du kommer även tillsammans med en kollega att arbeta med att utveckla vårt stöd till sökanden som helhet.
Ytterligare arbetsuppgifter utifrån rollen är exempelvis:
- Handläggning av ansökningar till fristående kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Handläggningen sker till största delen i det nationella antagningssystemet NyA.
- Service till institutionspersonal i frågor som rör anmälan och antagning.
Arbetsuppgifter kan komma att variera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning omfattande minst tre år.
- En mycket god förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska, skriftligen så väl som muntligen.
- Kunskap om det svenska systemet för högre utbildning.
- Goda kunskaper i office-paketet och god digital förmåga
Vi söker dig med stark känsla för service som trivs med att möta sökande och studenter via mejl och telefon. Trygghet och hög integritet är en självklarhet, och du behåller lugnet även när tempot är högt. Noggrannhet och sinne för detaljer kombineras med förmågan att se helheten. Du identifierar förbättringsmöjligheter i processer och bidrar med lösningar. Du har god förmåga att leda dig själv och tar ansvar för dina uppdrag och håller deadlines. God samarbetsförmåga, kommunikativt sätt och flexibilitet gör att du skapar och underhåller kontakter med lätthet. Du har också lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter, digitala system och hantera stora informationsmängder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Det är meriterande att ha:
- aktuell erfarenhet av att ge stöd till studenter, men även kund eller medborgarrelaterat arbete, där du dagligen hanterat ett stort antal ärenden på både svenska och engelska med fokus på kvalitet och professionellt bemötande.
- Har aktuell erfarenhet av att arbeta serviceinriktat med gott bemötande, inklusive att på ett tydligt, sakligt och respektfullt sätt säga nej.
- Har aktuell erfarenhet av att effektivisera och öka kvalitet i support genom bland annat digitalisering
- Har kunskap i förvaltningsrätt och om de lagar och regler som styr högskolans verksamhet och erfarenhet av myndighetsutövning.
- Erfarenhet av att arbeta med antagning till universitet och högskola.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Övrig information
För denna tjänst kan en provanställning om 6 månader komma att tillämpas.
Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god arbetsmiljö för studenter. Sektionen ger stöd till studenter vad gäller studierelaterad hälsa och ohälsa, hjälp med studieteknik, akademiskt skrivande, riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning samt Supplemental Instruction (SI). I sektionens ansvarsområde ingår även antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem, bland annat Lubas och Sunet Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok och antagningssystemet NyA. Sektionen består av cirka 100 medarbetare, organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studenthälsan, Studentstöd och lärande, Studieadministrativa system samt Utbildningsstrategiskt stöd.
