Ansvarstagande lagermedarbetare | Heltid
2025-11-12
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Arbetsuppgifter I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta i ett mindre arbetslag om 4 personer där ni med sedvanliga arbetsuppgifter så som plock och pack i ett företag som tillverkar och förpackar läkemedel. Då verksamheten är kvalitetsstyrd kan du komma att arbeta i renrum i enlighet med rådande GMP-regler. Därtill läggs stor vikt vid kvalitet, noggrannhet och god produktionshygien. En stor del av ditt arbete kommer även innefatta löpande dokumentation av ditt arbete. Med tiden kommer du få möjlighet att vara en del av det löpande förbättringsarbetet. Krav * Handlingskraftig och noggrann * Truckkort A+B * Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Meriterande * Erfarenhet från livsmedels- eller läkemedelsbranschen * Tidigare arbetat efter GMP * Arbetat efter "LEAN" * B-körkort och tillgång till bil Villkor Start: Enligt överenskommelse Ort: Eslöv Arbetstider: 7.00-16.00 Omfattning: Heltid Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
