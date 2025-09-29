Ansvarstagande kock
Aitia AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Solna
2025-09-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aitia AB i Solna
Om oss och tjänsten
Vi är en kvarterskrog med lunch och en enkel kvällsmeny bestående av husmanskost, hamburgare och traditionella kötträtter.
Jobbeskrivning & ansvar
Har du en passion för matlagning och vill ta ansvar för köket? Som kock kommer du att säkerställa att varje måltid som lämnar köket håller högsta kvalitet.
Planera och skapa menyer tillsammans med ägarna
Inventera och hantera lager för att säkerställa att vi har de rätta ingredienserna
Upprätthålla hygienstandarder och säkerställa att köket alltid är rent och organiserat
Samarbeta med servis för att säkerställa en smidig drift och nöjda gäster
Din kompetens
Erfarenhet som kock (gärna från lunchrestaurang)
Vana av att jobba i en stundtals stressig miljö
Passion för mat och kreativitet i matlagning
Samarbetsvillig med en positiv inställning till att hugga i där det behövs
Då du ofta är själv i köket behöver du vara självgående och kommunikativ med servispersonalenPubliceringsdatum2025-09-29Övrig information
Öppettiderna är 11-22 och du kommer jobba på ett rullande schema där både luncher, kvällar och helger ingår.
Intressant? Skicka in ditt CV tillsammans med några rader om dig själv och vad du tror du kan bidra med till kvarterskrogsolna@gmail.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: kvarterskrogsolna@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aitia AB
(org.nr 559395-5320) Arbetsplats
Kvarterskrog Frösunda Jobbnummer
9532047