Ansvarsfull personal för morgonomsorg
2025-12-22
Vi är en liten Montessoriförskola vackert belägen i centrala Vallentuna. Fräsch och trevlig lokal. Vi söker nu en pigg personal för ett viktigt uppdrag. Du ska öppna förskolan udda veckor måndag-fredag kl. 6:45 och arbeta till kl.8:45 dvs. arbeta 2 timmar per dag udda veckor. Möjlighet finns till fler timmar vid behov. Du ska kunna ta emot barn, ge frukost och göra morgonsysslor som till exempel vika tvätt, packa ryggsäck, förbereda stolar, osv. Du är på gården från kl. 7:30. Nästa pedagog börjar kl. 8:15.
Vi söker en glad och positiv person som har lätt för att samarbeta och för att ta egna initiativ samt har ett stort engagemang i arbetet. Vana att arbeta med barn.
Du har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor.
Du behärskar svenska språket bra.
Adekvat utbildning och/eller erfarenhet är meriterande.
Det är viktigt att du bor i närheten för att alltid kunna komma i tid.
Tillträde i januari 2026.
Din ansökan ska innehålla:
Bild, löneanspråk, referenser och personligt brev.
Endast seriösa ansökningar besvaras.
Välkomna att skicka intresseanmälan med CV och personligt brev till;fskchef@forskolandelfinen.se
Olga Blomberg
Rektor
Mobil: 0704716091 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: fskchef@forskolandelfinen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O&B Blomberg AB
(org.nr 556735-8774)
Takpannevägen 2 (visa karta
)
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Montessoriförskolan Delfinen Kontakt
Rektor
Olga Blomberg fskchef@forskolandelfinen.se 0704716091 Jobbnummer
9661724