Ansvarig vaktmästare till Treehotel
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Vaktmästarjobb / Boden Visa alla vaktmästarjobb i Boden
2025-12-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Rekryteringspartner i Umeå AB i Boden
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Treehotel är ett unikt och världskänt hotell beläget i Harads, i norra Sverige. Här erbjuds gästerna en oförglömlig boendeupplevelse i spektakulära och innovativa trädrum, upphängda bland tallarna, med enastående utsikt över Luleälven. Varje trädrum är unikt framtaget av skandinaviska arkitekter och erbjuder en fantastisk kombination av modern, innovativ design och komfort mitt i den fantastiska och orörda naturen i svenska Lappland. I hotellets restaurang erbjuds en kulinarisk upplevelse som fångar den autentiska essensen av norr, med menyer som lyfter fram lokala delikatesser och säsongsbetonade råvaror. Läs gärna mer på treehotel.se
Lockas du av att arbeta på en plats där natur och design möts i en världskänd destination? Vi söker nu en driftig och engagerad vaktmästare som vill bli en del av vårt fantastiska team på Treehotel. Är du en händig problemlösare med ett öga för detaljer som vill arbeta i en inspirerande miljö? Läs då vidare.
Ditt nya arbete
Som ansvarig vaktmästare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra faciliteter och omgivningar hålls i toppskick, vilket bidrar till en minnesvärd upplevelse för våra gäster.
Du kommer ha varierande arbetsuppgifter med all typ av fastighetsskötsel, där du utför mindre reparationer och underhållsarbeten i våra trädrum och gemensamma utrymmen. Du ansvarar även för skötsel av fastighetens utemiljö, inklusive trädgårdsarbete och snöröjning. Vidare övervakar och justerar du värmesystem samt andra tekniska installationer.
Utöver arbetet med fastigheter så kommer även andra vardagliga sysslor att ingå. Det kan vara allt ifrån att bistå med ommöbleringar och förberedelser inför möten eller evenemang, till att tanka bilar och hjälpa gästerna till rummet. Vi hjälper till där det behövs helt enkelt! Allt för att skapa det bästa värdskapet och den bästa upplevelsen för våra gäster. Tjänsten innefattar viss arbetsledning och är på dagtid både vardagar och helgdagar, men kan innebära visst kvällsarbete samt jour.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som vill bidra till att vi överträffar våra gästers förväntningar. Du är en händig serviceperson, som gillar att lösa problem. Din prestigelöshet gör att du alltid är beredd att hugga in där det behövs för stunden. Du är noggrann och handlingskraftig och ser till att saker och ting blir gjorda i tid. Du är en flexibel och positiv kraft att räkna med, som ser till att verksamheten sköts efter Treehotels koncept. Det är viktigt att du är en bra lagspelare. Du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav och har du förarbevis för skoter samt motorsågskörkort är det meriterande. Även kunskap i brandsäkerhet samt kunskap kring lås och larm är meriterande.
Vi erbjuder:
En unik arbetsmiljö i en naturskön omgivning.
Möjlighet att vara en del av ett engagerat och passionerat team.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Välkommen till Treehotel - där gästupplevelser och natur går hand i hand!
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Vi arbetar med rekryteringen löpande, så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 6/1. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6835855-1764428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Kontakt
Elin Wiklund elin@dinrekryteringspartner.se 070-277 71 77 Jobbnummer
9661639