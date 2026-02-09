Ansvarig Säljare Kaffe & Restaurangutrustning till Jasteko AB
2026-02-09
Vill du ta en ledande och affärsdrivande roll inom försäljning av kaffe- och restaurangutrustning mot HoReCa?
Jasteko AB söker nu en Ansvarig Säljare till affärsområdet Kaffe & Restaurangutrustning för Västsverige.
Det här är en roll för dig som har ett stort intresse och lång erfarenhet av försäljning mot restaurang och hotell, är van att arbeta självständigt och vill ha ett tydligt affärsansvar.
Om Jasteko AB
Jasteko AB är en väletablerad specialgrossist med lång erfarenhet inom hotell, restaurang, storkök och livsmedelsindustri. Vi erbjuder helhetslösningar inom hygientekniska kemikalier, förbrukningsmaterial, kaffe, maskiner, restaurang- och storköksutrustning samt service och tillbehör.
Vår kärna är "Proffs på disk", men vårt erbjudande sträcker sig betydligt längre - alltid med fokus på kvalitet, driftsäkerhet och långsiktiga kundrelationer.
Vi har kontor och lager i Göteborg samt egen logistik, vilket ger oss stor flexibilitet och hög leveranssäkerhet.
Läs mer på www.jasteko.se
och se vårt sortiment på shop.jasteko.se
Rollen
Som Ansvarig Säljare ansvarar du för att utveckla och driva försäljningen inom kaffe- och restaurangutrustning mot HoReCa i Västsverige. Vi har ett brett utbud från ledande vatumärken inom restaurangutrustning, va med och ta fram koncept och en helhet för kunden. Inom kaffe arbetar vi främst med våra egna varumärken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta befintliga kundrelationer inom restaurang, hotell och café
Aktivt bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter
Ha ett övergripande affärs- och kundansvar i regionen
Arbeta strukturerat mot tydliga mål och budget
Driva hela säljprocessen - från behovsanalys och offert till avslut och uppföljning
Få stötting och stötta dina kollegor med gemensamma kunder
Vara delaktig vid installation, uppstart och utveckling av nya kunder
Arbeta nära leverantörer och interna funktioner för att skapa konkurrenskraftiga helhetslösningar
Fungera som en viktig ambassadör för Jasteko och vårt erbjudande
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har många års erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning mot restaurang och hotell
Gärna har haft ledande eller ansvarstagande roller inom försäljning
Har dokumenterat goda försäljningsresultat
Är affärsdriven, strukturerad och van att arbeta mot tydliga mål
Har hög social kompetens och bygger långsiktiga kundrelationer med lätthet
Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Är bosatt i Västsverige, med utgångspunkt Göteborg med omnejd
Behärskar svenska och Engelska flytande i tal och skrift och har god datorvana
Innehar B-körkort
Starkt meriterande är erfarenhet av försäljning inom:
Kaffe och kaffemaskiner
Restaurang- och storköksutrustning
Maskiner och tekniska lösningar mot HoReCa
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt och växande bolag
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka affären
Ett brett och starkt sortiment inom kaffe och restaurangutrustning
Ett engagerat och kompetent team med korta beslutsvägar
Attraktiv lönemodell med fast och rörlig del
Goda utvecklingsmöjligheter på sikt
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vill arbeta i en dynamisk och professionell miljö?
Välkommen att skicka din ansökan och CV till jobb@jasteko.se
och märk ansökan med SÄLJARE Kaffe & Utrustning
Urval sker löpande, risk finns att din ansökan Ej kommer att besvaras om kriterierna inte uppfylls.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: jobb@jasteko.se
Detta är ett heltidsjobb.

Jasteko AB
Backa Strandgata 13

422 46 HISINGS BACKA
