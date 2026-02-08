Ansvarig personal restaurang på golfbana
2026-02-08
Vi söker nu en kock eller serveringspersonal med erfarenhet från båda miljöerna som trivs i serveringsmiljö och i köket alt. en person med erfarenhet från restaurangkök och matlagning som också trivs i serveringsmiljö.
Utöver ovan tar du stort ansvar för helheten och ser både stora och små detaljer. Du ansvarar för verksamheten och sköter alla förekommande arbetsuppgifter i en restaurang.
Du kommer att sköta matlagning i samspel med kassa, servering, städ och andra vanligt förekommande uppgifter inom restaurang till större delen ensam men med extra personal på timmar.
Vi tror att du trivs lika bra bakom spisen som bakom baren. Du har erfarenhet från restaurangkök antingen genom utbildning eller liknande arbete. Du är glad, serviceminded och ser lösningar före problem.
Du älskar att ge gästerna det dom önskar.
Du kommer att arbeta i ett varierande tempo mellan april - sept (annan tid kan förekomma beroende på väder) på golfbana. Vi ser att du trivs med att hugga i och jobba mer under denna period medans du njuter av längre och mer ledighet övrig tid på året.
Öppettider är mån - sön 10-16, eller efter behov. Tävlingar, bokningar etc förekommer utöver ovan tider.
Du skall vara lyhörd för våra gäster och alltid lägga fokus hos dom. Återkommande gäster och gott renommé är restaurangens kundunderlag och extra viktigt att sätta i fokus.
Vi ser att du klarar av ett högt tempo och håller huvudet kallt oavsett situation. Du är flexibel och kan justera arbetstiderna med kort varsel utefter behov och väder.
Sista ansökningsdag är 31 mars men vi kommer att kalla till intervju löpande och kan tillsätta tjänsten tidigare.
Startdatum beror på väder men beräknas till april.
Vid frågor kontakta Rasmus Blom info@kockesset.se
eller 0703-658506
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kockesset.se
Arbetsgivare Kockesset i Borås
513 91 FRISTAD
