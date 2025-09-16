Ansvarig kock till Kulturbageriet i Umeå
Kulturbageriet är ett café och hantverksbageri med passion för det ekologiska och småskaliga. Vi använder uteslutande naturliga råvaror och i första hand KRAV-märkta från svenska gårdar. Maten vi lagar är enklare cafémat såsom sallader, surdegspizzor mm men all mat har en tydlig grön profil där råvaror och smaker får tala för sig själva, alla bröd och bakverk bakas med surdeg eller levain i grunden och får jäsa långsamt innan de gräddas i vår stora stenugn.
Vi söker dig som är utbildad kallskänka eller kock och som har några års arbetslivserfarenhet.
Du bör ha ett gediget intresse för mat och smak samt en ambition att utvecklas och lära dig nya saker. Som person är du strukturerad, duktig på att prioritera och planera, jobbar gärna proaktivt och ser en helhet i det vi gör. Vi arbetar tillsammans i ett litet team på Kulturbageriet och här vill och behöver vi hjälpas åt, jobba över gränserna och hittar lösningar tillsammans för att kunna leverera både kvalité och värdskap i världsklass.
Vi ser vidare att du är duktig på att ta egna initiativ, att du är nyfiken och vill lära dig och utmanas i din roll.
Tjänsten är en tillsvidare på 80% med sex månaders provanställning.
Varierande arbetstider med helg och kvällsarbete förekommer.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, vi genomför intervjuer löpande så tveka inte.
Blå huset är en familjeägd hotell-, restaurang- och konferenskoncern som i dag driver sju verksamheter i Umeå.
Vi erbjuder starka koncept och upplevelser med hög kvalitet och vi strävar efter att ge en personlig och minnesvärd upplevelse för alla som besöker oss, vår ambition är att konkurrera med de bästa i världen.
Hos oss kan du mötas, bo, äta, dricka och uppleva det bästa Umeå erbjuder under ett och samma tak, dygnet runt, året runt.
Blå Huset är: Stora Hotellet, Gotthards krog, U&Me Hotel, Kulturbageriet, Sävargården, Kajen och P5.
