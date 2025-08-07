Ansvarig för Teknikhubben på Medieinstitutet
Medieinst i Sverige AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medieinst i Sverige AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker en ansvarig för Teknikhubben på Medieinstitutet - en praktisk och social roll för dig som gillar ordning och teknik (du behöver inte vara teknikexpert på något vis)!
Är du en person som tycker om att ha ordning och reda, gillar teknik och gärna hjälper till där det behövs? Då kan det här vara rollen för dig!
På Medieinstitutet, en del av Elevera Education Group, erbjuder vi utbildningar inom bland annat TV, video och redigering. Våra studerande har tillgång till en teknikhubb där de kan låna utrustning - som kameror, stativ, ljudteknik med mera - för att kunna öva praktiskt under sin utbildning. Nu söker vi dig som vill ansvara för denna teknikhubb på skolan.
Ditt uppdrag
I rollen som ansvarig för teknikhubben är du navet i vår teknikutlåning och ser till att våra studerande får rätt utrustning vid rätt tillfälle. Du blir samtidigt en viktig del av skolans dagliga drift genom att hjälpa till med enklare uppgifter i våra lokaler.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för bokningssystemet och hantera tekniklån över disk
Säkerställa att utrustning som lånas ut även återlämnas och registreras korrekt
Hålla teknikhubben i gott skick - med ordning och reda som ledstjärna
Hjälpa till att besvara enklare tekniska frågor från studerande kring utlåning och utrustning
Vara behjälplig i lokalerna när det är lugnt i hubben - exempelvis:
Packa upp leveranser
Organisera förråd
Fixa småsaker som lösa handtag eller liknande
Vi söker dig som:
Är social, flexibel och trivs med att hjälpa andra
Med lätthet kan arbeta digitalt och i system
Gillar att ha struktur och kontroll - du ser direkt när något inte ligger på rätt plats
Är en doer som inte tvekar att hugga i där det behövs
Gärna ett intresse för teknik och gärna viss vana av enklare utrustning (kameror, stativ, mikrofoner) men du kan även lära dig på plats
Är prestigelös och trivs i en flexibel vardag
Placering i Alvik. Tjänsten är tidsbegränsad mellan 1 sep 2025 till 6 feb 2026 och deltid - måndag, onsdag, fredag mellan kl.09.30 - 16.30. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan platsannonsen lyfts bort.
Varmt välkommen med din ansökan till karriar@elevera.org
med ämnesrad Teknikhubb
I Elevera Education Group ingår Medieinstitutet, Stockholm School of Business, John Ericson institutet, IT-Högskolan, Iterum och Travel Education Centre. Våra utbildningar bygger på branschens framtida behov och inriktning. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter. Våra utbildningar ingår i yrkeshögskolan, vilket garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
E-post: karriar@elevera.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknikhubb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medieinst i Sverige AB
(org.nr 556701-9699)
Gustavslundsvägen 151 D (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Elevera Education Group Jobbnummer
9449927