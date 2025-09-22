Ansvarig för skiftet i köket
2025-09-22
Dumplings fabrik "Dill" behöver arbetare.
2 skift från 12:30 till 17:30.
från 14:00 till 18:00.
Uppfyllande av produktionsplanen är obligatoriskt.
Snabba, ansvarsfulla arbetare behövs
Förbereda och tillaga måltider enligt företagets standarder och den dagliga produktionsplanen, förbereda förpackningar och etiketter, förpacka färdigrätter,diska gastronormbehållare, rengöra arbetsytor, följa och förstå arbetsmiljöreglerna, följa arbetsmiljö- och brandskyddsreglerna, känna till och tillämpa hygienstandarder.
Om du är intresserad av den här tjänsten, vänligen meddela oss vilken tid som passar dig och om du är redo att arbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info.dill2023@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resume". Arbetsgivare Tkach, Yuliia
Hagadalsgatan 8b (visa karta
)
615 32 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Dill Jobbnummer
9519077