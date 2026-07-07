Ansvarig för Simskoleverksamheten
Norrköpings Kappsimningsklubb Nkk / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Norrköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Norrköping
2026-07-07
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Norrköpings Kappsimningsklubb söker en ansvarig för Simskoleverksamheten
Vi är inte bara en klubb, vi är en rörelse. Genom vår simskoleverksamhet och tränings-verksamheter på Centralbadet i Norrköpings erbjuder vi en plattform för människor att utmana sig själva genom simning, uppnå sina mål och ha kul längs vägen.
Norrköpings Kappsimningsklubb (NKK) grundades i september 1919 och har sedan dess varit en framstående förening inom simning och vattensport i Norrköping, Sverige. Genom åren har klubben spelat en central roll i att främja simning som en livslång sport och har bidragit till att forma flera generationer av simmare med fantastiska framgångar. Bli en del av NKK-familjen idag och upplev glädjen, gemenskapen och äventyret med oss!
Vi söker en ansvarig för Simskoleverksamheten som vill vara med och utveckla verksamheten och jobbar i team. I uppdraget ingår att leda våra simskolegrupper med fokus på simskola. Din erfarenhet och en tydlig ledarstil är viktigt. Du ska tillsammans med övrig personal skapa en inspirerade atmosfär och driva ett upplägg med syfte att uppnå klubbens långsiktiga målsättning. Vi ser att du är positiv, handlingskraftig och resultatinriktad person som leder och inspirerar ditt team inom simskoleverksamheten. Kommunikation med personal och våra medlemmar är en självklarhet. Jobbet kräver att man är i och vid bassängen därefter administrativa uppgifter.
Vad innebär uppdraget:
Som ansvarig för Simskoleverksamheten ansvarar du för helheten och inriktning och är en länk till övriga verksamheter. Du ska:
• Utveckla och leda simskolan med målsättning att uppnå föreningens strategiska mål.
• Tillsammans med ansvariga inom de olika områden fortsätta att utveckla föreningens hela verksamhet
• Säkerställa att verksamheten planeras och genomförs på säsongsbasis
• Resultat- och budgetansvarig för simskoleverksamheten.
• Personal- och arbetsmiljöansvarig. Rekryterar, planerar, coachar och utbildar tränare i simskoleverksamheten.
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
• Erfarenhet och god kunskap om ledarskap.
• Kunskaper om den fysiska och psykiska utvecklingen hos barn.
• Undervisa grupper i vattnet och är engagerad och intresserad av simundervisning. Säkerställa att vi följer Svensk Simidrotts Simlinje.
• Relevant utbildning, önskvärd utbildning enligt Svensk Simidrotts utbildningsstege, gärna licensierad Simlärare och tidigare ledaruppdrag.
Dina egenskaper:
Du älskar simning och brinner för att arbeta med simkunnighet och simträning hos barn, ungdomar och vuxna. Du tycker om att arbeta i ett team som tillsammans driver och utvecklar verksamheten framåt. Som ledare har du stor integritet, är en god kommunikatör och har (bra pedagogisk förmåga, förmågan och viljan att skapa bra laganda och engagemang
Anställningsform:
100 % där ca 35 % är simskoleundervisning och övrig tid är administrativa uppgifter. Kontrakt enligt Branschavtal IdrottPubliceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Välkommen att skicka ansökan med CV, personligt brev till styrelse@nkk.se
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag den 31 juli 2026.
För mer information om Norrköpings Kappsimningsklubb besök www.nkk.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: styrelse@nkk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kappsimningsklubb
Albrektsvägen 19 (visa karta
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603 50 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings Kappsimningsklubb Nkk Jobbnummer
9995940