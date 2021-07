Ansvarig för garantisamordning Nord - Trafikverket - Lagerjobb i Luleå

Trafikverket / Lagerjobb / Luleå2021-07-05Som ansvarig för samordning av garantibesiktningar för underhållsdistrik nord på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Ansvarig för garantisamordning Nord2021-07-05Vi söker nu en garantisamordnare till Underhållsdistrikt Nord. I tjänsten arbetar du med samordninga och koordinering av garantibesiktningar inom väg och järnväg. Underhållsdistriktet ansvarar för en samordnad garantihantering av entreprenader för Trafikverket.Du ansvarar för att planera, följa upp och analysera resultat av distriktets garantibesiktningar och ajourhålla garantiplanen. Under garantitiden ger du även löpande stöd till projektledare och ombud vid hantering av ev. garantifel. Du ansvarar för budget, planering, upphandling och arbetsledning av resurser som genomför garantibesiktningar. I rollen som garantisamordnare för distriktet deltar du i överlämningar/mottagande av anläggningar från Investeringsprojekt.Du har ett nära samarbete med enhetschefer/ombud och projektledare på distriktet.Du kommer även att ha rollen som samordnande överlämnandekoordinator, vilket innebär att du arbetar för att distriktet utvecklas inom överlämning och du är drivande i dessa frågor.För rätt person kan även verksamhetsutveckling bli aktuellt som en del av arbetsuppgifterna.Övrig informationVem är du?Vi söker dig som har du god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Därtill har du ett driv och engagemang och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Självklart har du god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du får ta ansvar för hela garantisamordningen.Vi söker dig somhar en universitetsexamen 180 hp som omfattar t ex teknik, bygg eller anläggning. Alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.har aktuell erfarenhet av projektledande roll.kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.har B-körkort.Det är meriterande om duhar kunskap och erfarenhet inom entreprenadjuridik.har aktuell erfarenhet av infrastrukturprojekt.har efterfarenhet av ekonomiskt planering och uppföljning.AnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer härLäs mer om att jobba på UnderhållVaraktighet, arbetstid100 % , TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-28Trafikverket5846964