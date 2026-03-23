Ansvarig digital försäljning och verksamhetsutveckling
Är du en person som kombinerar teknisk förståelse med affärsmannaskap och trivs när du får äga och driva ett brett uppdrag? Till vår kund söker vi nu en driven och lösningsorienterad person som vill ta en nyckelroll i en spännande digitaliseringsresa - där du får vara med och forma både rollen och verksamhetens framtid.
Om tjänsten Det här är en ny roll med stort ansvar och ett brett mandat att forma innehållet över tid. I grunden handlar det om att driva en säljtransformation och accelerera företagets digitalisering med e-handeln som nav.
I rollen driver du försäljningen via företagets e-handel och ansvarar för att förvalta och vidareutveckla e-handeln, andra IT-plattformar, konton, integrationer och AI-lösningar. Du arbetar aktivt med att driva interna effektiviserings- och digitaliseringsprojekt. Rollen innebär även ett övergripande ansvar som kontaktperson mot externa samarbetspartners och leverantörer, där du formaliserar avtal kring tjänster och support. Utöver detta tar du fram och genomför interna utbildningar.
En central del av rollen är att flytta kunder från manuell hantering till strukturerade, effektiva systemflöden. Det handlar lika mycket om förändringsledning som teknisk utveckling, och ditt ansvar blir därför att etablera och vårda nära kundrelationer som säkerställer ett välfungerande samarbete.
Du kommer att jobba nära verksamheten med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka, vilket kräver att du tar egna initiativ, driver ditt arbete framåt och trivs med att ta ansvar. För rätt person är det här en roll där du verkligen kan sätta avtryck.
Din framgång i rollen mäts bland annat genom försäljningsvolym och användartillväxt på e-handeln, nyttjandegrad av AI-verktyg, andelen automatiserade flöden i nyckelprocesser samt ledtid från identifierat förbättringsärende till driftsatt lösning.
Om dig Som person är du serviceminded och tycker om att skapa värde för dem du jobbar med, vare sig det är en kund, en kollega eller en leverantör. Du har lätt för att kommunicera och bygga relationer, och människor i din omgivning upplever dig som vänlig, lyhörd och lätt att ha att göra med.
Du är prestigelös, initiativtagande och trivs i en miljö där det händer mycket. Har du dessutom en energi och ett driv som smittar av sig på omgivningen är vi övertygade om att du kommer att trivas hos vår kund. Inget av följande är ett skarpt krav, men vi tror att en person med följande erfarenhet och bakgrund besitter rätt förutsättningar för att lyckas väl med uppdraget:
Du har troligtvis en ingenjörsbakgrund och ett genuint intresse för hur system och lösningar hänger ihop. Du vet vad som krävs för att navigera i en teknisk miljö utan att tappa det kommersiella perspektivet - och det är just den kombinationen som gör dig effektiv i en säljande roll.
Du har erfarenhet av B2B-försäljning och förstår de dynamiker som präglar den typen av kundrelationer. ERP-system är inget främmande för dig, och har du dessutom en bakgrund inom e-handel och integrationer ser vi det som ett stort plus.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Övrigt Du kommer att tillhöra ett tight team om cirka 10 personer och arbeta i en miljö som präglas av närvaro och samarbete, vi ser därför att du trivs med att arbeta på plats på kontoret. Placeringsort: Stockholm Omfattning: Heltid 100% (38 h/vecka) Start: Omgående, alternativt senast 31 augusti
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
