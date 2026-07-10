Ansvarig Arkitekt till Archus
Lundin & Boström Hr AB / Arkitektjobb / Borlänge Visa alla arkitektjobb i Borlänge
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
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, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens Dalarna?
Archus är ett samhällsbyggnadsföretag som kombinerar arkitektur, affärsutveckling och projektledning för att skapa hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och mötas. Genom att förstå hela kedjan – från idé och detaljplan till genomförande och färdig byggnad – hjälper vi våra kunder att utveckla framtidens samhällen.
Vi är idag cirka 80 medarbetare med kontor i Borlänge, Västerås, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Nu söker vi en erfaren och engagerad Ansvarig Arkitekt som vill vara med och fortsätta utveckla Archus affär och arkitekterbjudande i Dalarna.
Ansvarig Arkitekt till Archus i BorlängeOm rollen
Som Ansvarig Arkitekt får du en central och affärsnära roll där du ansvarar för att leda och utveckla arkitekturuppdrag genom hela processen. Du arbetar nära kunder, projektledare, teknikkonsulter och entreprenörer och är en viktig del i att skapa långsiktiga kundrelationer och utveckla nya affärsmöjligheter i regionen.
Du leder projekt från tidiga skeden, analyser och utredningar till projektering och färdig handling. Du samordnar projekteringsarbetet, säkerställer hög kvalitet i leveranserna och fungerar som ett stöd och bollplank för kollegor. Rollen innebär också att bidra till den fortsatta utvecklingen av Archus verksamhet och erbjudande i Dalarna.
Du kommer att arbeta i projekt av varierande storlek och komplexitet. Projekten omfattar bland annat kontor, bostäder, industri, utbildningsmiljöer, offentliga byggnader och stadsutveckling. Uppdragen spänner från tidiga idé- och utvecklingsskeden till kvalificerad projektering och genomförande.
Vi söker dig som
är utbildad arkitekt, gärna SAR/MSA eller motsvarande, och har gedigen erfarenhet av kvalificerad projektering och uppdragsledning. Du är trygg i att självständigt driva projekt genom hela processen och har vana att ta ansvar för såväl kvalitet som kundrelationer och projektets genomförande.
Du behärskar moderna projekteringsverktyg och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi tror att du har ett etablerat nätverk i Dalarna eller ser möjligheten att bygga upp långsiktiga relationer i regionen. Du har erfarenhet av komplexa byggprojekt – exempelvis inom offentlig sektor, industri, bostäder, kommersiella fastigheter eller utbildningsmiljöer. Det viktigaste för oss är inte vilken projekttyp du kommer från, utan att du har förmågan att ta ett helhetsansvar, skapa förtroende hos kunder och leda uppdrag med hög kvalitet och affärsmässighet.
Vem är du?
Som person är du affärsmässig, lyhörd och relationsskapande med en naturlig förmåga att bygga förtroende hos både kunder och kollegor. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och driva projekt framåt samtidigt som du är prestigelös och uppskattar samarbetet med andra.
Du kombinerar kreativitet med struktur och har ett genuint intresse för arkitektur, samhällsutveckling och hållbara lösningar. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar och motiveras av att skapa långsiktigt värde för kunder, användare och samhället.
Vi erbjuder
Hos Archus får du en nyckelroll i ett växande samhällsbyggnadsföretag där du ges stora möjligheter att påverka både verksamheten och din egen utveckling. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med kvalificerade projekt inom såväl offentlig som privat sektor och där samarbete, entreprenörskap och hög professionalism präglar vardagen.
Vi erbjuder stor frihet under ansvar, flexibla arbetssätt och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är kulturen prestigelös och inkluderande, och vi tror att människor utvecklas bäst när de får förtroende, ansvar och möjlighet att påverka.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Archus med Lundin & Boström. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Peter Boström, 073-826 71 00 Välkommen med din ansökan och bli en del av Archus – där idéer blir verklighet och framtidens samhällen tar form. Sista ansökan 2026-08-07 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999183-2095738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Målaregatan 10 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
9998993