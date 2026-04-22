Anställningsprofil biträdande universitetslektor inom brandteknik
Biträdande universitetslektor inom brandteknik med inriktning mot brandsäkerhet i byggnader och konstruktioner samt material ingår i Avdelningen för byggkonstruktion och brand. Avdelningen ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN). För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom brandteknik söker vi nu en biträdande universitetslektor.
Ämnesbeskrivning
Brandteknik omfattar forskning om teknik och processer av betydelse vid bränder och explosioner, samt relaterad forskning om riskhantering och samhällssäkerhet. Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Du som biträdande universitetslektor kommer att bidra till utvecklingen av forskningsverksamheten inom ämnet brandteknik. Arbetet kommer att fokusera på utveckling av nya angreppssätt för att uppnå brandsäkerhet i olika brännbara material som vanligtvis används inom byggsektorn (till exempel trä, plast, kompositer, fiberbaserade material och textilier, isolerings skum, svällande beläggningar med mera, såväl experimentellt som datorbaserat och teoretiskt arbete kommer att förekomma, liksom litteraturstudier. Du kommer främst att bidra till utvecklingen av forskningen genom att bedriva forskning, skriva ansökningar, och publicera forskningsresultat. Du kommer också att delta i undervisningen inom brandingenjörsprogrammet genom att medverka som lärare i brandrelaterade kurser samt handleda examensarbeten och biträda vid handledning av doktorander.Behörighet För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande universitetslektor ska du som söker
ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.BedömningsgrunderFör befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
vetenskaplig skicklighet
övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder är (viktas lika);
Minst två års postdoktoral erfarenhet krävs för anställningen inom ett ämne relaterat till materials beteende vid brand, vilket inkluderar trä, plast, kompositer, fiberbaserade material och textilier, isoleringsskum, biokol och svällande beläggningar.
Du ska ha dokumenterad forskningserfarenhet inom självantändningsbeteendet hos biokol som används inom svensk industri samt erfarenhet av att göra trä brandsäkert genom densifiering och andra brandskyddsbehandlingar.
Du ska ha praktisk erfarenhet av drift, underhåll, kalibrering och felsökning av brandprovningsutrustning, inklusive konkalorimetri, mikroskalig förbränningskalorimetri (MCC) och bestämning av begränsande syreindex (LOI).
Du har erfarenhet av brandprovning av ett brett spektrum av material samt god förståelse för de bakomliggande principerna och relevanta standarder kopplade till dessa metoder.
Du ska också kunna uppvisa en hög produktivitet vad gäller publicering och ska ha erhållit konkurrensutsatta forskningsmedel både i Sverige och internationellt. Därutöver ska du ha erfarenhet av att ansöka om EU Horizon-bidrag.
Erfarenhet av handledning av kandidatarbeten samt av klassrumsundervisning.
Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av kompletterande materialkarakteriseringstekniker som är vanligt förekommande inom brandmaterialforskning, såsom termisk analys (till exempel TGA/DSC) och Fouriertransform infraröd spektroskopi (FTIR).
Erfarenhet av studier av termisk nedbrytningskinetik och modellering av nedbrytningsförlopp.
Erfarenhet från ackrediterade utbildningsprogram inom högre utbildning.
De flesta medarbetarna vid ämnet brandteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.AnställningstidOmfattning och tid för anställningen: 100% under fyra år.Prövning till universitetslektorSyftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.InformationFör ytterligare information är du välkommen att kontakta: Michael Försth, 0920-49 1265, mailto:michael.forsth@ltu.se
, Oisik Das, 0920-49 2193, mailto:oisik.das@ltu.se
Facklig företrädare:SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se
AnsökanVi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken https://www.ltu.se/download/18.4857b8d018b84b04208893d/1698827835983/INSTRUKTIONER%20F%C3%96R%20S%C3%96KANDE%20SVe.pdf
för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.Sista dag att ansöka är 13 maj 2026
Referensnummer: 2915-2026
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124480".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ
