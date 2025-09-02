Anställning som forskare i statsvetenskap
2025-09-02
Forskningsprojektet "Bortom arv vs.
Forskningsprojektet "Bortom arv vs. miljö: Gen-miljö-interaktioner och politiskt beteende" är finansierat av Vetenskapsrådet och använder såväl registerdata som genotypinformation för att utforska hur politiskt beteende formas i samspelet mellan arv och miljö. Inom ramen för detta projekt utlyses nu en forskartjänst. Projektet bedrivs vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Forskning har bedrivits vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala i nära 400 år. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur. Med ett 50-tal forskare samt ett 40-tal doktorander räknas institutionen som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Tjänsten medger undervisning upp till 20% av arbetstiden. Resterande 80% av arbetstiden ska ägnas åt forskning. Forskningen bedrivs inom ramen för projektet och syftar till att använda robusta metoder för kausal identifikation för att kartlägga interaktionseffekter mellan olika mått på genetisk information och omkringliggande miljöfaktorer, med politiskt beteende som utfall.Kvalifikationer
För att kvalificera sig för anställningen som forskare ska den sökande inneha en doktorsexamen i statsvetenskap. Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Gedigen kunskap i och erfarenhet av kvantitativa metoder samt kausal inferens är ett krav. Då projektet bygger på analys av genetisk data är även viss erfarenhet av statistisk genetik, eller arbete med antingen GWAS-analys eller polygenetiska index, ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av registerdataforskning, samt forskning inom fältet "social science genomics" är starkt meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde den 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Rafael Ahlskog, docent. Email: rafael.ahlskog@statsvet.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2025, 2025/2636.
