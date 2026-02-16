Ansökan om studielön - specialistsjuksköterskeprogrammet
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-02-16
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Lassarettet i Enköping
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Lasarettet i Enköping erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet. Efter genomförd och godkänd specialistutbildning kommer du att erbjudas en anställning som specialistsjuksköterska och vi ser fram emot att du kommer vara en viktig resurs i våra verksamheters utveckling!
Villkor
Din studielön motsvarar 100% av grundlönen (dock max 32 000 kr/månad) och den riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen ingår en tillsvidareanställning vid Lasarettet i Enköping, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2026. Studielönen är semesterlönegrundande och utbetalas inte under ferier och eventuella studieuppehåll. Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.
När du har kommit en bit in i dina studier, men i god tid innan din examen, kommer vi ha en gemensam dialog kring var du ska ha din framtida arbetsplats. Din placering kommer i möjligaste mån ske i enlighet med dina önskemål, men kan också komma att avgöras utifrån verksamhetens behov.
Vill du veta mer?
HR-partner Anna Stenbacka 018-6175460
HR avdelningen nås också på e-post till hr.le@regionuppsala.se
Har du frågor gällande registrering av din ansökan i vårt rekryteringsverktyg kontakta rekryteringsteamet på e-post rekrytering@regionuppsala.se
.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE18/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
745 25 ENKÖPING Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9743396