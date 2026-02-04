Anslut till H I Juristbyrå Göteborg
2026-02-04
Bli en del av H I Juristbyrå - En arbetsplats där kvalitet och utveckling går hand i hand
Är du en ambitiös jurist med en passion för rättvisa och kvalitet? Då kan H I Juristbyrå vara nästa steg i din karriär.
Vem är vi?
H I Juristbyrå är en engagerad och erfaren byrå med särskild inriktning på Affärsrätt, Migrationsrätt och Familjerätt.
Vår arbetsfilosofi, H I Quality, bygger på omsorg, noggrannhet och ett personligt engagemang i varje ärende.
Vi vet att bakom varje uppdrag finns en människa och därför strävar vi alltid efter att erbjuda juridisk hjälp av hög kvalitet med respekt för varje klients unika situation.
Vem söker vi?
• Jurister med svensk kandidatexamen eller motsvarande.
• Mycket goda kunskaper i Excel, Word och PowerPoint.
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du kommer att arbeta på båda språken.
Meriterande:
• Relevant arbetslivserfarenhet, särskilt inom advokat- eller juristbyråer.
• Fler språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Varför välja oss?
• Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder en dynamisk inlärningsmiljö där "learning by doing" är nyckeln. Du kommer snabbt att få möjlighet att hantera egna fall, alltid med stöd från våra erfarna jurister.
• Kvalitetsfokus: Vi sätter en hög standard för allt vi gör. Vår strävan efter excellens har gett oss ett framstående rykte inom juridiken.
• Teamwork och Support: Vi tror på kraften av samarbete. Hos oss får du inte bara kollegor, utan även mentorer som hjälper dig att växa både professionellt och personligt.
Om du är en engagerad och målinriktad jurist som söker en arbetsplats där du kan göra en verklig skillnad, är H I Juristbyrå rätt plats för dig. Vi ser fram emot att möta dig och utforska de möjligheter som väntar inom ramen för vår byrå.
Är du redo att ta nästa steg i din juridiska karriär? Ansök idag och bli en del av H I Juristbyrås revolution inom juridiken.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: asli@hilaw.se
