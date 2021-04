Ansia Badpark - Badvärd - Lycksele kommun - Väktarjobb i Lycksele

Lycksele kommun / Väktarjobb / Lycksele2021-04-13I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar, stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ettprofessionellt bemötande och god service.Vi visar förståelse för varandra och allas olikheter. I Lycksele är alla lika mycket värda. Medkänsla är förmågan att känna med en annan människa. En god grund för en väl fungerande gemenskap och verksamhet. Att förstå varandras olikheter är en styrka. Till Lycksele är alla välkomna, tillsammanslyfter vi och stöttar varandra och strävar efter att alla ska se sig som en del i en större helhet. Oavsett om man är medarbetare eller invånare i Lycksele kommun. Vi har en framtidstro, drivkraft ochengagemang som för oss framåt. Kommunens tre värdskaps ord är Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.OM JOBBETVill du vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster?Ansia Badpark söker säsongsarbetare inför sommaren 2021Ansia Badpark ska under sommarhalvåret erbjuda bad, lek, och motion för Lyckselebor och turister. Vår önskan är att alla badgäster får en rolig upplevelse i en välskött och trygg anläggning. På Ansia Badpark arbetar personalen engagerat mot tydliga mål med ett gott värdskap.Som Badvärd vid Ansia Badpark är du en del av ett härligt gäng som arbetar för att ge våra gäster högsta möjliga service med ett värdskap i världsklass. Badvärden arbetar ute i parken. Genom badbevakning hålls en hög nivå på säkerhet och trivsel. Badvärdar är Badparkens ansikte utåt och det är en utmaning att kombinera ett bra värdskap med hög säkerhet. Om olyckan är framme kan en badvärds insats vara livsavgörande. I arbetsuppgifterna ingår även viss lokalvård och städning utomhus samt övrigt på anläggningen förekommande arbetsuppgifter.DIN PROFILVi söker dig som är minst 18 år och sim- och livräddningskunnig. Alla som jobbar på Badparken får utbildning i livräddning, HLR, värdskap samt hur de praktiska arbetsuppgifterna ska utföras. Utbildningen sker 14/6 - 17/6 ca 2-3 tim/dag och är obligatorisk. Har du erfarenhet av liknande arbete och/eller arbete inom turistnäring är det meriterande. Språkkunskaper utöver svenska är också meriterande.KRAV18 år, sim- och livräddningskunnig.VI ERBJUDER DIGI Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitét och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se broschyr: http://www.sebroschyr.se/lyckselekommun/WebView/ OM ANSTÄLLNINGENVaraktighet: Säsongsarbete 28/6 - 15/8 eller enligt överenskommelseOmfattning: 100 %Tillträde: Enligt överenskommelseLön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökanUrval och tillsättning sker löpande. Skicka gärna in din ansökan redan idag!I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos Badparken?Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 210, senast 2021-05-14. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-13Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.Sista dag att ansöka är 2021-05-14Lycksele kommun5687136