Anrik, populär restaurang och bar söker köksbiträde
Mediskvarn AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Mediskvarn AB i Stockholm
Sedan 1908 har Kvarnen legat på samma plats - en levande mötesplats på Södermalm där vällagad svensk husmanskost står i centrum. Nu söker vi dig som vill arbeta bakom kulisserna och bli en viktig del av vårt köksteam.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Att arbeta på Kvarnen innebär att du blir en del av det svenska matarvet och en av Stockholms mest anrika restauranger. Här utvecklar vi verksamheten tillsammans och ger dig möjlighet att växa i din yrkesroll - både i branschen och inom företaget.
Vi är en stor restaurang med ett brett utbud under samma tak. Tempot är högt, arbetsdagarna varierande och ingen dag är den andra lik. Restaurangen är lätt att arbeta i med allt på samma plan, och du har möjlighet att påverka ditt schema. Framför allt blir du en del av ett tryggt och sammansvetsat team med god stämning.
Om tjänsten - Köksbiträde
Detta är en roll helt bakom kulisserna, där du arbetar nära köksteamet och bidrar till att verksamheten flyter smidigt.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Förberedelser i köket (mise en place, skala, hacka, förbereda råvaror)
Enklare matberedning enligt instruktion
Disk och rengöring
Säkerställa ordning och reda i kök och diskrum
Varumottagning och påfyllning
Följa rutiner för hygien och livsmedelssäkerhet
Stötta kockarna i det dagliga arbetet
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Du är flexibel, lösningsorienterad och bidrar till en positiv arbetsmiljö även när tempot är högt.
Vi erbjuder
Trygg och stabil anställning
Möjlighet till utveckling
Ett glatt och professionellt team
En stabil arbetsgivare som värnar om att personalen mår bra och kan prestera på topp
Hos oss är du en viktig del av helheten. Vi arbetar långsiktigt och tror på att utveckla våra medarbetare i rätt riktning.
Känner du att detta passar dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt köksteam på Kvarnen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ansokan@kvarnen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mediskvarn AB
(org.nr 556956-9618)
Tjärhovsgatan 4 (visa karta
)
100 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Kvarnen Jobbnummer
9748422