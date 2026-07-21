Annonsproducent till kund i Strängnäs!
Fordonsakademin Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Strängnäs Visa alla marknadsföringsjobb i Strängnäs
2026-07-21
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker en ansvarstagande annonsproducent till kund i Strängnäs med fokus på bilannonser. I rollen arbetar du som konsult via Fordonsakademin och ansvarar för att producera, kvalitetssäkra och publicera annonser som visar upp fordon på ett tydligt och säljande sätt. Tjänsten passar dig som har känsla för bild och text, är noggrann och trivs med att arbeta i högt tempo tillsammans med en större marknads- och försäljningsorganisation.Dina arbetsuppgifter
Skapa och publicera bilannonser i kundens system enligt givna mallar och riktlinjer.
Redigera och optimera bilder samt skriva informativa och säljande annonstexter med korrekt fordonsspecifikation.
Säkerställa att alla annonser följer lagkrav, interna riktlinjer och kvalitetskrav.
Samarbeta med fototeam, verkstad och sälj för att säkerställa korrekt information och snabba publiceringstider.
Hantera uppdateringar av annonser, prisändringar och statusförändringar i systemet.
Rapportera avvikelser och förbättringsförslag till ansvarig koordinator.Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och har ett öga för detaljer. Erfarenhet av att skapa annonser för fordon eller arbete med e-handel/annonsplattformar är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och vana att arbeta i digitala verktyg.
Erfarenhet av annonsproduktion, textproduktion eller digital publicering är meriterande.
Goda datakunskaper och vana vid bildhantering (t.ex. beskära, ljusjustera).
Förmåga att arbeta snabbt och noggrant under tidspress.
God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
Kunskap om fordonsbegrepp och tekniska specifikationer är meriterande.
Arbetstider
Dagtid med möjlighet till schemalagda skift beroende på kundens behov. Närmare arbetstider anges i annonsen och vid intervju.
Omfattning & anställningsform
Heltid, bemanning via Fordonsakademin med möjlighet till förlängning eller övergång till kundens fasta anställning beroende på prestation och behov.
Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund – det viktigaste är ditt engagemang, noggrannhet och vilja att bidra till kundens annonsering av fordon.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialiserade på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag. Vi värdesätter inkludering, långsiktig utveckling och att varje medarbetare får möjlighet att växa.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7649077-2109795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Arenavägen 1 (visa karta
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645 45 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10008327