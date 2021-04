Annons IT-tekniker - Professionals Nord Rekrytering AB - Supportteknikerjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Professionals Nord Rekrytering AB

Professionals Nord Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Norrköping2021-04-12Är du en erfaren supporttekniker och tycker om att jobba nära kund samt slutanvändare? Då har vi en spännande tjänst för dig, vi söker just nu en IT-tekniker med känsla för service för vår kunds räkning. Sök tjänsten redan idag och få värdefull erfarenhet från ett ledande bolag!Information om tjänstenProfessionals Nord söker en IT-tekniker till ett svenskt IT-företag med 650 medarbetare runt om i lander. Bolaget arbetare med lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga kundens idéer. Nu har du chansen att bli en del av ett gäng som tycker att det är spännande och arbeta nära deras kunder och det finns möjlighet att vara med och utveckla ett hungrigt IT bolag.Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos kunden under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se Som konsult hos Professionals Nord ingår du i vårt konsulterbjudande som bland annat omfattar en dedikerad konsultchef, ett brett nätverk samt att du så klart är omfattad av kollektivavtal med friskvård, tjänstepension osv.2021-04-12För att lyckas i din roll som tekniker inom 3rd line har du en naturlig känsla för service och trivs med att arbeta kvalitativt och långsiktigt. Du gillar att arbeta både individuellt samt som en del i en grupp. Du kommer bland annat jobba medSupport till slutanvändare med fokus på drift, förvaltning av system och digitala tjänsterBistå it-tekniker inom first & second line med hjälpUtvecklingsarbete av befintlig plattform.Vi söker dig somHar kunskap i IT-ärendehantering, kunskap om servrar och nätverk. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med digitala mötestjänster som exempelvis skype alt. pexip har du mycket goda förutsättningarna för att komma in i rollen. Vidare är det meriterande om du har en mycket goda kunskaper om mjukvara (Microsofts Operativsystem) och hårdvara gällande PC, samt bärbara datorer.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos IT-tekniker. Du har en förmåga att strukturera ditt arbete för att säkerställa att du når ett resultat samtidigt som du inger en god servicekänsla till slutanvändaren. I denna roll förväntas det att du har en god samarbetsförmåga och är engagerad.START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid,STAD: NorrköpingURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Marija BileticSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - Att skapa och bibehålla arbetstillfällen! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-12Professionals Nord Rekrytering AB5685044