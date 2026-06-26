Annons anläggare
B.M Mark & Anläggning AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-06-26
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Vi på B.M Mark och Anläggning AB söker en engagerad och erfaren anläggare som vill vara med på vårt team och trivs bra att arbeta utomhus.
Vi är en mindre team som arbetar nära varandra och behöver nu förstärka verksamheten med ytterligare en medarbetare .
I denna rollen som anläggare kommer du att arbeta med varierande mark och annläggnings uppgifter som:
rörläggning
grundläggning
stensättning
Arbetet innebär att läsa ritningar,använda 2 fallslaser,rörlaser och bidra till att säkerställa att projektet håller hög kvalitet och genomförs på ett säkert sätt.
Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska.
B-körtkort krävs God fysik är en förusättning Yrkesbevis är meriterande.
Viktigaste är att man är självgående och förstå vad som skall att göras framåt.
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka gärna din ansökan till bmmark01@gmail.com
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: bmmark01@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B.M Mark & Anläggning AB
(org.nr 559473-1621) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982011