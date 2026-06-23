Anläggningsvaktmästare
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2026-06-23
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Fritidsenheten består av två badhus, lokalbokning, arbete med föreningsbidrag, ishall, natur fotbollsplaner och två konstgräsplaner, idrottshallar samt vår Destination Gotland Arena. Vi är idag drygt 20 medarbetare inom avdelningen.
Tillgången till välfungerande idrottsanläggningar är avgörande för genomförandet av träningar och matcher. Som anläggningsvaktmästare möter du föreningsledare och idrottare som tävlar och tränar, barn och ungdomar som just börjat med sin idrott samt alla andra besökare till idrottsplatserna.
Arbetet innebär att ge alla dessa kunder och besökare bästa möjliga förutsättningar samt ge bra service och ett gott bemötande. Detta görs med god service och välskötta anläggningar.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna innefattar den dagliga driften av våra anläggningar, såsom Arenan och gymnastikhallarna. Stor del är också i Visby ishall och grönyteskötsel av fotbollsplaner och konstgräsplaner. Viss skötsel av maskinpark, uthyrning av idrottsmateriel till föreningslivet, städning och renhållning av lokaler samt uthyrning av logi i skolsalar ingår också.
Arbete på kvällar och helger ingår.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom isvård samt plan- och grönyteskötsel, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Grundläggande datorkunskaper, maskin vana och B-körkort är ett krav för tjänsten.
B-körkort för manuellt växlad bil är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av skötsel av grönytor samt mekaniska kunskaper.
För att lyckas i rollen är du som person ansvarskännande, engagerad och säkerhetsmedveten. Du är välorganiserad, ser vad som behöver göras och har öga för detaljer. Vidare bidrar du till ett gott samarbete i gruppen. Eftersom du kommer arbeta i en verksamhet där det är viktigt med ett gott bemötande så trivs du med att möta besökare i olika sammanhang där information, hänvisning och övrig service ingår i dina arbetsuppgifter. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och på din förmåga att kommunicera med anläggningarnas nyttjare och kunder.
Vi kommer i denna rekryteringen lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fritid vaktmästeri Kontakt
Robert Edfeldt, biträdande enhetschef robert.edfeldt@gotland.se 0498-269476 Jobbnummer
9974052