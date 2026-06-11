Anläggningstekniker/reparatör
Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Vansbro Visa alla maskinreparatörsjobb i Vansbro
2026-06-11
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Sveden Trä är ett företag som präglas av tradition och historia, där den lokala förankringen format verksamheten. Bolaget omsätter ca 750 mkr och sysselsätter idag ca 150 personer. Med utgångspunkt från Sågverket i Rågsveden produceras årligen 175.000m3 sågade trävaror i både furu och gran.
Av de sågade trävarorna vidareförädlas ca 60 000 m3 genom hyvling, ytbehandling och impregnering. Våra produktionsanläggningar finns förutom i Rågsveden även i Malung, Vansbro och Mockfjärd. Vi har även en egen skogsavdelning med kontor i Rågsveden och Ekshärad. Skogsavdelningen svarar för ca. 70% av sågverkets råvaruförsörjning.
Bolaget har de senaste åren haft en rejäl tillväxt och hög investeringstakt.
Du ingår i vårt team inom vår tekniska avdelning om ett tiotal personer där den övergripande gemensamma uppgiften är att säkerställa att vår produktion och våra maskiner och anläggningar fungerar på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. Detta sker genom ett dagligt arbete med förebyggande service, underhåll och reparationer men även med löpande förbättringar och delaktighet i investeringsprojekt.
Tjänsten ställer höga krav på ansvarsförmåga, flexibilitet och att ha ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt är nödvändigt då man är en mycket viktig resurs för att hålla produktionen flytande. En del av arbetet kommer vid enstaka tillfällen att behöva utföras vid tidpunkter då produktionen står still, dels vid akuta driftsstörningar eller vid planerade serviceåtgärder utanför ordinarie arbetstid. Vi stöttar även våra andra produktionsenheter så resor i närregionen kan förekomma. Den ordinarie arbetstiden är skiftgång förmiddag/kväll - helg -ledigvecka.
En fördel är om du har en bakgrund som reparatör, mekaniker eller anläggningsarbetare, alternativt haft en inriktning inom teknik/konstruktion eller inom fastighetsservice i någon form. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder en stabil och långsiktig arbetsplats med ett gott samarbetsklimat där vi har högt i tak och korta beslutsvägar. Du som söker måste ha rätt inställning, en vilja att lära och ett intresse av att arbeta i ett team där laget är viktigare än jaget.
Tjänsten omfattar heltid och kommer, efter provanställning, att omfatta en tillsvidareanställning. Ansök senast 2026-08-01, tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten kontakta underhållschef Patrick Mörk tel: 010-471 91 50.
Välkommen med ansökan med personligt brev, CV och förväntad lönenivå via mail till patrick.mork@svedentra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: patrick.mork@svedentra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag
(org.nr 556152-4470), http://www.svedentra.se
Näset 117 (visa karta
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786 94 ÄPPELBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rågsveden-Sveden Trä AB Kontakt
Patrick Mörk patrick.mork@svedentra.se 010-471 91 50 Jobbnummer
9959081