Anläggningsskötare - Reningsanläggningar
Epiroc Rock Drills AB / Driftmaskinistjobb / Fagersta Visa alla driftmaskinistjobb i Fagersta
2025-10-06
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.
Vill du arbeta med miljöteknik och driftsäkerhet i en innovativ produktionsmiljö? Epiroc i Fagersta söker nu en lösningsorienterad anläggningsskötare till en central funktion - med ansvar för våra reningsanläggningar och deras dagliga drift, underhåll och utveckling.
Bli en del av vårt team
Hos Epiroc i Fagersta tillverkar vi avancerad utrustning för bergborrning till gruv- och anläggningsindustrin. Som en del av vår underhållsavdelning får du en nyckelroll i att säkerställa effektiva, hållbara och säkra produktionsmiljöer - där säkerheten alltid kommer först.
Här jobbar du nära produktionen och får möjlighet att utvecklas inom områden som berör teknik, arbetsmiljö, fastighet och produktionsprocesser. Du blir också en viktig del i vårt förbättringsarbete enligt Epiroc Flow och 6S-principerna.
Ditt uppdrag
Som anläggningsskötare ansvarar du för drift, övervakning och underhåll av våra reningsanläggningar som hanterar processvatten från Epirocs fabriker i Fagersta. Tjänsten är placerad på underhållsavdelningen och du samarbetar nära med andra avdelningar och externa entreprenörer för att säkerställa att våra anläggningar fungerar optimalt och uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. Övriga underhållsuppdrag kan förekomma i arbetet.
Tjänsten omfattar bland annat:
* Drift och koordinering av reningsanläggningar
* Provtagning och journalarbete
* Hantering av restprodukter i enlighet med gällande standarder
* Dokumentation och rapportering i Excel, MIA och andra system
* Förebyggande och akut underhåll av anläggningens utrustning samt övrig produktionsutrustningPubliceringsdatum2025-10-06Profil
Vi söker dig som trivs med stort eget ansvar och har ett genuint intresse för miljö, teknik och hållbar produktion. Du har hög integritet, följer upp och rapporterar i enlighet med processer och myndighetskrav. Du har även en god kommunikativ förmåga då arbetet innebär daglig kontakt med interna funktioner och externa leverantörer. Eftersom akuta driftstörningar ibland kräver snabba insatser är det viktigt att du har ett flexibelt och strukturerat arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Gymnasieutbildning, gärna med inriktning miljö, produktionsteknik, fastighet eller el/mekanisk inriktning
* Erfarenhet från liknande arbete inom process- eller verkstadsindustri
* Goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska, i både tal och skrift
* B-körkort
* Truckkort B1 (motviktstruck)
Det är meriterande om du har kunskap inom områden som automation, el, felsökning i PLC- och NC-system, hydraulik eller mekanik.
Placering och resor
Denna tjänst är placerad i Fagersta, Sverige. Lokala resor förekommer i tjänsten.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 20 oktober 2025. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Mattias Lejon, Underhållschef, mattias.lejon@epiroc.com
, +46725371453
Lisa Ström, Rekryteringsspecialist, lisa.strom@epiroc.com
, +46761032813
Ersättning

Undefined
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
