Anläggningspersonal till Hörle
Ragn-Sells Recycling AB / Renhållningsjobb / Värnamo Visa alla renhållningsjobb i Värnamo
2025-08-09
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.På vår anläggning i Hörle tar vi emot, sorterar, behandlar och återvinner avfall från alla typer av verksamheter. Vi sorterar och kontrollerar avfallet och gör i ordning avfallet inför vidare transport till återvinning.
Nu söker vi nu en duktig miljöarbetare till vår anläggning i Hörle som har truckkort och maskinförarutbildning samt har erfarenhet av att köra hjullastare och/eller materialhanterare.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp som består av miljöarbetare, säljare, administratör samt sektionschef. Arbetsgruppen är placerade på två orter - Hörle och Trosvik, Jönköping.
Vi erbjuder dig
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
• Anställningsvillkor med marknadsanpassad lön, kollektivavtal, pension, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag osv.
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi.Publiceringsdatum2025-08-09Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med sortering av avfall, både för hand och med arbetsmaskiner som truck, hjullastare och materialhanterare.
En viktig del i ditt arbete blir att leveranskontrollera inkommande material för att säkerställa kvalité, uppmärkning och rätt lagring av avfallet.Profil
Vi söker dig som är en självgående och driven person med god servicekänsla och förmågan att skapa goda relationer med kollegor och kunder. Vidare krävs att du har truckkort samt maskinförarutbildning och erfarenhet av att köra hjullastare och/eller materialhanterare. Du ska även ha datorvana.
För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Därutöver kräver arbetet på anläggningen i Hörle att du tar säkerhet på stort allvar då du befinner dig i en trafikerad miljö.
Vi ser det som meriterande om du har branscherfarenhet samt förkunskaper om skrot-, metall- och elektronikhantering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsteställe: Hörle
Heltid 40 tim/vecka schemalagda arbetstider mellan kl. 7-16, måndag - fredag
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningSå ansöker du
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev. Då urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag rekommenderar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 2025-08-24
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta nedan kontaktperson.
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland.
