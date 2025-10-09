Anläggningspersonal till F&S Skärholmen
2025-10-09
Är du en person som tycker om att sälja träning och hälsa och har förmågan att i det möte "ge det lilla extra"? Då kan det här jobbet vara något för dig! I din roll som anläggningspersonal är du vår viktigaste kontakt med blivande och befintliga medlemmar samt funktionärer såsom ledare, värdar och tränare. Du möter och bidrar till en hög service. Du ingår i anläggningsteamet som tillhör området Sydväst och rapporterar till Områdeschef. Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
• Sköta försäljning av träningskort och övriga artiklar inklusive kassaavstämning, medlemsregistrering samt upplysa om Friskis&Svettis idé, priser, träning mm
• Uppmuntra till träning och möta medlemmarna både i gymmet, entréytorna och receptionen.
• Initiera och medverka i arbetet med anläggningens skötsel så att den håller hög kvalitet både när det gäller lokalerna och material i gymmet och i hallarna.
• Se till att vi levererar den träning vi utlovat genom att tillsammans med träningsansvarig löpande ansvar för träningsschemat på anläggningen.
Som person är du:
Kommunikativ, relationsbyggande och serviceinriktad.
Ansvarstagande, självgående och strukturerad.
Du har erfarenhet av försäljning, service och/eller butiksarbete.
Du har en stark handlingskraft, får saker gjorda och är lyhörd för våra medlemmar.
OBS! Tjänsten omfattar varierande arbetstider; morgnar, eftermiddagar, kvällar och helg. Vi behöver vår personal när medlemmarna tränar så att vi kan ge så god service som möjligt.
Meriterande
Erfarenhet av bemötande/service och sälj, gärna från en värderingsstyrd organisation.
Kompetens och erfarenhet av affärssystemet BRP.
Vi ser gärna att du bor i Skärholmen eller på annat sätt har en lokal förankring i området.
Talar du fler språk än svenska och engelska så är det värdefullt.
Det här får du
Friskis&Svettis Stockholm erbjuder dig en givande och utvecklande arbetsmiljö med ett högre syfte: att stimulera människor att leva ett rörligare och mer lustfyllt liv. Som medarbetare på Friskis&Svettis Stockholm får du även:
Gratis träningskort med tillgång till hela föreningens utbud
Träning på arbetstid
Kollektivavtal
Tjänstepension
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Anställningsform:
Arbetstid: Tillsvidare, reglerad arbetstid, dag/kväll/helg enligt verksamhetens öppettider.
Antal lediga befattningar: 4
Sysselsättningsgrad: deltid 70%-80%
Tillträde: 1 november eller enligt överenskommelse
Med placering på anläggning: Skärholmen
Ansökan och kontaktperson:
Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2025. Urval och intervjuer kommer att göras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut så vänta inte med att söka. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Tina Sundström
Vi tror på mångfald och inkludering och vi tror att olika perspektiv berikar vår förening. Hos oss är det din kompetens, ditt engagemang och din vilja att bidra till rörelseglädje för alla som vi ser som det viktigaste. Välkommen in med din ansökan!
OM FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM
Friskis&Svettis Stockholm är Sveriges största idrottsförening och bildades 1978. Föreningen erbjuder över 70 träningsformer fördelat på 26 anläggningar i Stockholm. Föreningen har mer än 98 000 medlemmar, 2 000 ideella funktionärer och ca 175 medarbetare. Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB är ett dotterbolag som ägs till 100% av Friskis&Svettis Stockholm. Friskis&Svettis idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Som anställd på friskis är du en del av ett medarbetarskap som präglas av omtanke, lösningsorientering, tillit och ansvar. Våra förhållningsätt för medarbetarskapet hjälper oss att skapa "ett" Friskis&Svettis med en gemensam kultur som ger oss arbetsglädje och kraft framåt! Vi begär ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret på alla som har ett uppdrag eller anställd på F&S Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB
Bodholmsgången 1
127 48 SKÄRHOLMEN
Jobbnummer 9549765
