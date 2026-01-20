Anläggningskonstruktör / Elkraft

Soros Consulting AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-01-20


Vi söker en erfaren Anläggningskonstruktör inom elkraft för uppdrag i tekniskt avancerade miljöer. Rollen passar dig som har god vana av att arbeta med projektering och konstruktion av el-anläggningar och som trivs i projekt med många tekniska gränssnitt.
Du kommer att arbeta med konstruktion inom mellan- och lågspänning, samt medverka i projektmöten och tekniska lösningar kopplade till RTU- och SCADA-system.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Konstruktion av anläggningar innefattande mellanspännings- och lågspänningsställverk (0,4-130 kV)
Projektering av 110 VDC-batterisystem, kontrollutrustning, korskopplingar m.m.
Framtagning och uppdatering av elscheman och anläggningsdokumentation
Medverkan i projektmöten samt samverkan med andra teknikdiscipliner
Deltagande i arbete med RTU- och SCADA-lösningar

Tekniska verktyg & kompetenser

AutoCAD / Elmaster Concept
DOK80
E-plan
Framtagning av kompletterande handlingar såsom:
Skåplayouter
Håltagningsritningar
Kabelvägar
Jordlineritningar
Programmering av mätvärdesomvandlare, larmtablåer och relaterad utrustning

Profil vi söker

Flera års erfarenhet av elkraftskonstruktion/anläggningskonstruktion
God förståelse för elkraftsystem inom distribution och stationer
Strukturerad, noggrann och van att arbeta enligt tekniska standarder
Trivs med samarbete i projektform och med många kontaktytor

Uppdragsperiod:
09 feb 2026
31 aug 2026

Sök idag, urval sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)

Jobbnummer
9695464

