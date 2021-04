Anläggningsingenjör med elbehörighet till Valneva - Poolia Sverige AB - Elkraftsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Elkraftsjobb / Stockholm2021-04-14Söker du ett mångsidigt och varierande jobb där du kan utvecklas inom flera teknikområden tillsammans med erfarna kollegor? Då kan tjänsten som anläggningsingenjör på Valneva vara din nästa utmaning.Dina arbetsuppgifter i huvudsakSom anläggningsingenjör ansvarar du och dina kollegor för samtliga tekniska system på anläggningningar i Solna. Detta inkluderar övervakning, underhåll, service, kvalificeringar, valideringar och kalibreringar, och omfattar exempelvis system för sterilvattenproduktion, produktion av renånga, HVAC, autoklaver och kylanläggningar. Den stora variationen i utrustning på anläggningen i Solna medför att tjänsten både är teknisk utmanande och omväxlande.Engineering ansvar också för fastighetsdriften med ovanstående områden på c:a 14 000m2 .I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring var 6:e vecka.Vem är du?El-teknisk utbildning med elbehörighetErfarenhet av dokumentation, processutförande samt rapportdokumentationErfarenhet av att koordinera utrustning och anläggningens underhåll och kalibreringsprogramErfarenhet av att hantera arbetsmiljö, hälsa- och säkerhetsfrågor samt arbetstillstånd (så som säkra stop, heta arbeten) är meriterandeDu är en händig och mångsidig tekniker/ingenjör med erfarenhet av underhåll och installation. Kunskap inom autoklav, steriliseringsutrustning är meriterande. Du har erfarenhet av underhåll för media så som WFI- anläggning (Water For Injection), värme/kylsystem och ventilation. Även styr- och reglerteknik är en fördel såsom IFIX och SCADA . Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Du har kunskap i Microsoft Word och Excel. Körkort är ett krav. Vi fäster stor vikt på personlig lämplighetFör denna roll söker vi en prestigelös lagspelare som gillar att lösa problem och som är serviceinriktad.Om verksamhetenValneva har flera vacciner under utveckling, inklusive unika vacciner mot Borrelia, COVID-19 och chikungunya. Valnevas portfölj innehåller två kommersiella vacciner för resenärer: ett för förebyggande av japansk encefalit och ett för förebyggande av kolera. Valneva har verksamhet i Österrike, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Kanada och USA med över 600anställda.Valneva Sweden AB är den svenska delen av Valneva och har en lång historia. Bolaget bildades 1993 när dåvarande SBL, Statens Bakteriologiska Laboratorium, delades in i en myndighetsdel, Smittskyddsinstitutet (i dag en del av Folkhälsomyndigheten) och en bolagsdel, SBL Vaccin AB. Våren 2015 såldes vaccinbolaget av sin dåvarande ägare Crucell Sweden AB i Solna till det österrikisk-franska vaccinbolaget Valneva SE."Mer information hittar du på www.valneva.com. Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-14Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Poolia Sverige AB5691697