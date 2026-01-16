Anläggningsingenjör för våra VA-anläggningar
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt tekniska kunnande bidrar till säkert dricksvatten, effektiv avloppsrening och hållbara lösningar för framtiden? Trivs du i en roll där du får kombinera teknik, projektledning och utvecklingsarbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om rollen
Som Anläggningsingenjör får du möjlighet att jobba i en bred roll med en varierad vardag, där du bidrar till att säkerställa hög driftsäkerhet, uppfyllda miljökrav och god arbetsmiljö - både idag och i framtiden.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett nära samarbete med drift, underhåll, projektledare och externa aktörer, med fokus på långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Samordna större underhållsåtgärder och projekt tillsammans med externa entreprenörer
• Utreda och föreslå nya tekniska lösningar samt ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling
• Arbeta med utbyte av äldre utrustning och ta fram beslutsunderlag samt livscykelanalyser
• Delta som teknisk specialist i projekt, inköp, projekteringar och tekniska utredningar
• Ansvara för tilldelade projekt med fokus på tid, kostnad och omfattning. Byggarbetsmiljösamordningen eller byggherrens ansvar ingår också i dessa projekt.
• Skapa, utveckla och förvalta tekniska standarder samt säkerställa uppdaterad teknisk dokumentation
• Bidra i arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljöutredningar samt framtagande av P&ID, funktions- och systembeskrivningar
Utöver ovan driver du mindre och medverkar i större förbättrings-, renoverings- och nyinvesteringsprojekt för våra VA-anläggningar, såsom vattenverk, reningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer.
Det här är du
Vi söker dig som har en avslutad eftergymnasial utbildning inom exempelvis VA-, maskin- eller processteknik och några års relevant arbetslivserfarenhet. Det kan vara från tekniska anläggningar, underhåll eller projekt inom VA eller annan processindustri. Alternativt har du längre erfarenhet från ett liknande yrke och minst en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har arbetat med entreprenörer och leverantörer inom offentlig verksamhet samt om du har utbildning som BAS P/U eller projektledarutbildning.
Oavsett bakgrund är du trygg i din kompetens och motiveras av att bidra till framtidens VA - i en roll där du får utvecklas både professionellt och personligt.
Du som person
För att trivas i rollen ser vi att du:
• tar ansvar för ditt arbete och planerar samt driver dina uppgifter självständigt
• är trygg i din roll som teknisk specialist och vågar agera när det behövs
• är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att se helheten
• trivs med självständigt arbete men värdesätter samarbete
• har förmåga att förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt och bygger goda relationer både internt och externt
Övriga krav
• God datorvana och ett digitalt arbetssätt
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Engelska i skrift
• B-körkort
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Din arbetstid är på vardagar. Vi tillämpar löpande urval, varför du inte bör vänta med att skicka in din ansökan, dock behöver den vara inne senast den 15 februari.
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidater.
Det här är vi
Vårt affärsområde Vatten och avlopp (VA) ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt avleda dagvatten i hela Hässleholms kommun. Idag är utmaningarna i i vatten- och avloppssystemen större än någonsin. Med stora investeringar i ledningar, pumpstationer, vattenverk och avloppsanläggningar idag säkrar vi vattnet i hela Hässleholms kommun. Även för kommande generationer.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 430 miljoner kronor varje år.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
