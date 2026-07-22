Anläggningsförare sökes
Uniflex AB / Maskinförarjobb / Norrköping Visa alla maskinförarjobb i Norrköping
2026-07-22
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eller i hela Sverige
Om tjänsten Anläggningsmaskinförare sökes till växande återvinningsanläggning i Norrköping
Vill du arbeta i en viktig och framtidsinriktad bransch där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande anläggningsmaskinförare till en modern verksamhet inom återvinning och materialhantering i Norrköping.
Arbetsuppgifter Som anläggningsmaskinförare blir du en viktig del av den dagliga driften. Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet och god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta med hantering och sortering av olika material samt bidra till ett säkert och välorganiserat arbetsflöde.
Arbetstider: Dagtid Mån-fre
Anställningsperiod: Heltid
Vem är du? * Lastning av bilar och containrar
• Sortering och hantering av material
• Intern förflyttning av material på anläggningen
• Mottagningskontroll av inkommande material
• Viss krossning kan förekomma
• Ge god service och ett professionellt bemötande till kunder
Vi söker dig som
• Har yrkesbevis för hjullastare och grävmaskin inom anläggningsmaskiner + Erfarenhet
• Är van att arbeta självständigt och ta ansvar
• Har god känsla för ordning och reda
• Är social, serviceinriktad och trivs med kundkontakt
• Bidrar med en positiv inställning och god laganda
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8105948-2110934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008865