Anläggningsdykare till Norrland!
2026-02-20
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
, Vindeln
, Storuman
, Vännäs
, Skellefteå
Vill du arbeta i ett sammansvetsat och familjärt team där säkerhet, kvalitet och yrkesstolthet står i centrum? Som ett mindre bolag erbjuder vi både stor variation i arbetsuppgifter och korta beslutsvägar, vilket gör att du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara delaktig i hela kedjan, från planering till genomförande.
Land & Dykservice Nord befinner sig i en expansiv fas och möter just nu ett stort inflöde av förfrågningar från både kunder och etablerade samarbetspartners. För att kunna möta efterfrågan söker vi därför en dykare som vill vara med och stärka vårt växande team.
Om jobbet
Som anläggningsdykare hos oss kommer du att arbeta med varierande och tekniskt utmanande uppdrag. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Undervattensarbeten inom anläggning och bygg
Inspektion, dokumentation och underhåll
Reparations- och monteringsarbeten
Betongarbeten och konstruktion under vatten
Samarbete med arbetsledning och övriga yrkesarbetare på plats
Arbetet sker både självständigt och i team, ofta i projektform. En hel del resande ingår då arbetet sker på olika platser runt om i framförallt Norrland.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad anläggningsdykare och har giltiga certifikat för yrkesdykning. Har du erfarenhet från liknande arbete är det meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du:
Har ett starkt säkerhetstänk och är noggrann i ditt arbete
Är lösningsorienterad och tekniskt intresserad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och beredd att arbeta på olika orter vid behov
Innehar B-körkort (krav)
Meriterande kvalifikationer
Utöver detta ser vi gärna att du har en eller flera av följande meriter:
BE-körkort
Hjullastare- och/eller grävmaskinsutbildning
Truckkort
Säkra lyft
ESA Vattenvägar
Klass 8 Fartygsbefäl
Båterfarenhet
Svetsutbildning inom plaströr
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och bidrar till en god laganda.
Land & Dykservice Nord är ett norrländskt företag, specialiserat på kvalificerade undervattensarbeten och anläggningsentreprenader. Vi arbetar med allt från inspektion, reparation och montage till mer avancerade undervattensuppdrag inom bygg och infrastruktur.
Vår verksamhet präglas av hög kompetens, moderna arbetsmetoder och ett starkt säkerhetstänk. Vi är stolta över att leverera lösningar med hög kvalitet till våra kunder inom både offentlig och privat sektor.
Intresserad?
I den här rekryteringen samarbetar Land & Dykservice Nord med OnePartnerGroup.Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Andreas Lindqvist: andreas.lindqvist@onepartnergroup.se
.
Vi går igenom ansökningarna löpande och kommer att kontakta dig som söker inom kort om din profil matchar tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Land & Dykservice Nord AB Kontakt
Andreas Lindqvist andreas.lindqvist@onepartnergroup.se Jobbnummer
9754489