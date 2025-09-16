Anläggningsarbetare till Umeå hamn
2025-09-16
Vi söker nu en engagerad anläggningsarbetare för att stärka teamet i Umeå som arbetar mot nya projekt i Umeå hamn. Låter det intressant? Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som anläggningsarbetare blir du en del av ett team där du får vara med i ett projekt att bygga en ny kaj och riva den befintliga. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att köra vält och hantera pumpar. Arbetet kräver mycket fysiskt arbete.
Start är omgående och rollen sträcker sig fram till årsskiftet, med chans till förlängning. Arbetstiderna är 6-18, måndag till torsdag.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar B-körkort
• Är tillgänglig omgående
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
• Är praktiskt lagd
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
