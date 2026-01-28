Anläggningsarbetare till Göteborgs begravningssamfällighet
2026-01-28
Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för begravnings- och krematorieverksamheten inom Göteborgs stads geografiska område. Vi är drygt 200 tillsvidareanställda och 120 säsongsanställda och sommarvikarier. Vi sköter om 36 begravningsplatser med sammanlagt närmare 119 000 gravplatser. Vårt krematorium utför kremationer både inom Göteborg och på uppdrag av andra begravningshuvudmän.
Vi är en organisatorisk enhet inom Svenska kyrkan och vi utför vårt uppdrag i enlighet med begravningslagen. Begravningssamfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkans nio pastorat och församlingar i Göteborg. De tillsätts genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Förvaltningen är organiserad i en geografiskt indelad skötselavdelning, funktionsindelade enheter och ett kansli. Verksamheten omsätter cirka 325 miljoner kronor.
Läs gärna mer om oss på vår webbsida: https://www.svenskakyrkan.se/gbs
Verksamhetsområde fastighet, krematorium och anläggning ansvarar för begravningsverksamhetens krematorium, för begravningssamfällighetens fastigheter samt för mindre anläggningsarbeten inom förvaltningen.
Vi söker en initiativrik och driven anläggare till vårt anläggningslag, då laget just nu utökas med en tjänst.
Laget leds av en arbetsledande samordnare och består av medarbetare med olika kompetenser. Du är engagerad, ansvarstagande och självgående. Du har lätt för att samarbeta och är bra på att kommunicera.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som anläggare arbetar du över hela förvaltningen med varierande uppgifter inom VA, stensättning, plattsättning, asfaltering, montering och snickerier. Du arbetar nära kollegor med olika projekt som kan sträcka sig från några dagar till flera veckor. Arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft.KvalifikationerKvalifikationer
- Relevant utbildning på gymnasienivå eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av fysiskt krävande arbete i utomhusmiljö
- Krav på B-körkort
- God svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta med yttre VA
- Några års erfarenhet av arbete med anläggning
- Förarbevis för arbetsfordon
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig att ansöka via vårt rekryteringsverktyg, länk finns här nedanför, och inte via e-post eller brevledes.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsersättning och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsersättning och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö.
