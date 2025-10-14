Anläggningsarbetare söks
2025-10-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nya medarbetare
Test Service söker en engagerad markarbetare som framför allt arbetar med varierande typer av mark- och anläggningsprojekt för såväl kommersiella som offentliga uppdragsgivare. Du kommer arbeta med schaktning och finplanering, ledningsarbeten, beläggning och stenläggning och markanpassning.
Vi efterfråga följande krav:
God erfarenhet inom grundläggande markarebete. Det blir positiv poäng om du köra anläggningsmaskiner som grävmaskiner för att utföra tyngre arbete.
B-körkort
Svenska i tal
Publicering
sdatum
2025-10-14
Om företaget
Test-Service är ett Göteborgsföretag inom stålbyggnadsindustrin och smidesbranschen. Företaget startade 1958 och vi har breddat verksamheten att omfatta allt i smidesarbeten inom bygg och industri. Vi erbjuder god arbetsmiljö till våra medarbetare fullt av respekt, i ett bekvämt arbetsteam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@test-service.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Testservice i Göteborg AB
(org.nr 556336-5898)
Backa Bergögata 13
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9556882