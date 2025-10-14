Anläggningsarbetare söks

Testservice i Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2025-10-14


Vi söker nya medarbetare
Test Service söker en engagerad markarbetare som framför allt arbetar med varierande typer av mark- och anläggningsprojekt för såväl kommersiella som offentliga uppdragsgivare. Du kommer arbeta med schaktning och finplanering, ledningsarbeten, beläggning och stenläggning och markanpassning.

Vi efterfråga följande krav:
God erfarenhet inom grundläggande markarebete. Det blir positiv poäng om du köra anläggningsmaskiner som grävmaskiner för att utföra tyngre arbete.
B-körkort
Svenska i tal

Publiceringsdatum
2025-10-14

Om företaget
Test-Service är ett Göteborgsföretag inom stålbyggnadsindustrin och smidesbranschen. Företaget startade 1958 och vi har breddat verksamheten att omfatta allt i smidesarbeten inom bygg och industri. Vi erbjuder god arbetsmiljö till våra medarbetare fullt av respekt, i ett bekvämt arbetsteam.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@test-service.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Testservice i Göteborg AB (org.nr 556336-5898)
Backa Bergögata 13 (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9556882

