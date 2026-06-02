Anläggningsarbetare nyanläggning
2026-06-02
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.
Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i teamet som arbetar med olika mark- och anläggningsprojekt inom vår park- lek- och gatuverksamhet i Märsta, Sigtuna och Rosersberg. Hos oss får du möjlighet att prova på många olika typer av arbete inom markanläggning.
Viss beredskap för snöröjning förekommer.
Arbetstiden är 6:30-16:00 måndag till torsdag och 6:30-13:00 fredagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete och som trivs med ett praktiskt och varierande arbete.
För tjänsten krävs B-körkort. Det är meriterande om du har C-körkort samt erfarenhet av att köra maskiner såsom hjullastare och truck.
Vi ser det även som meriterande om du har yrkesbevis inom mark- och anläggningsarbete samt utbildning eller diplom inom rörläggning.
Som person är du bra på att arbeta med andra människor och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Är smidig, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i förändringar.
Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
Södergatan 20
195 85 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Sigtuna kommun, Teknisk avdelning
se www.sigtuna.se/fackligaforetradare
