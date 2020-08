Anläggningsarbetare med VA-kompetens, Anläggning Malmö - Svevia AB (publ) - Anläggningsarbetarjobb i Malmö

Svevia AB (publ) / Anläggningsarbetarjobb / Malmö2020-08-25Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss på Svevia får du göra både och. Vi kombinerar det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora miljardföretagets stabilitet.Anläggning Malmö har under de senaste månaderna räknat hem ett flertal intressanta jobb i Skåne och Kronoberg. Därför behöver vi nu förstärka gruppen med ytterligare Anläggningsarbetare. Totalt är vi ca 20 yrkesarbetare i gruppen med erfarenhet inom mark samt trä/betong.2020-08-25Som mark- och anläggningsarbetare på Svevia kommer du att utföra olika typer av mark-, VA- och anläggningsprojekt för våra kunders räkning. Du ingår i ett sammansvetsat gäng med stort engagemang och driv som har lång erfarenhet och mycket kunskap. Du utför dina tilldelade arbetsuppgifter, tar aktivt del av planeringen av jobben och kommer gärna med förslag på förbättringar.Din erfarenhetDu har relevant gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt samt B-körkort. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av VA- och markarbete. Vi söker främst självgående och erfarna personer inom VA/rörläggning.Som person drivs du av utmaningar i arbetet och har en vilja att lära och utvecklas inom Svevia. Du tänker gärna på vad du behöver för nästa moment och för en dialog med arbetsledningen så att arbetet kan gå framåt så effektivt som möjligt. Detta är exempel på våra värdeord; engagemang, samarbete och ansvar och vi hoppas att dessa stämmer väl in på dig och att det är så du vill arbeta i projekten.Information och ansökanSkicka gärna in din ansökan redan idag och senast den 20 september. Vi kommer att genomföra löpande urval. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Schéle, Projektchef på telefon 0703-169014. Våra fackliga företrädare nås via vår växel, tfn 08-404 10 00.Vi erbjuder digHos oss blir du snabbt en i gänget. Inom Svevia delar vi med oss av kunskap och drar nytta av varandras styrkor. Det ger dig unika utvecklingsmöjligheter och öppnar för spännande utmaningar i ett företag i snabb förändring. Det finns med andra ord många fördelar att dela väg med oss.Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare annonsering.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-20Svevia AB (publ)5332923