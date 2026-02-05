Anläggningsarbetare med C-kort
Göteborgs kommun / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga Göteborg? Nu söker vi anläggningsarbetare som vill arbeta med mindre underhållsarbeten och planera underhållet av Göteborgs gatu- och parkmiljöer.
Verksamhetsområdet Anläggning och funktion är stadsmiljöförvaltningens utförare i egenregi för drift, byggnation och anläggningsarbete i gatu- och parkmiljö. Verksamheten ansvarar för att bygga, anlägga och underhålla Göteborgs gator, torg, hållplatser, gång- och cykelbanor, parken samt andra utemiljöer.
Exempel på arbetsmoment är:
- Mark- och anläggningsarbete i gatu- och parkmiljö
- Underhålls- och reparationsarbeten
- Arbete med beläggning och ytskikt
- Montering och hantering av material och utrustning
Arbetet passar dig som vill arbeta självständigt, omväxlande och kräver stor flexibilitet. Du kommer även på stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet och bidra till göteborgarnas vardag.Kvalifikationer
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Beredskapstjänstgöring kan vara aktuellt.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg
Villkor Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Fredrik Petersson, enhetschef fredrik.petersson@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9726400