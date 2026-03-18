Anläggningsarbetare maskinförare Karlstad
2026-03-18
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Till vår anläggning i Karlstad, där vi mellanlagrar och sorterar avfall, söker vi nu en duktig miljöarbetare med maskinförarutbildning samt har erfarenhet av att köra hjullastare och/eller materialhanterare. På vår anläggning i Karlstad tar vi emot, sorterar, behandlar och återvinner avfall från alla typer av verksamheter. Vi sorterar och kontrollerar avfallet och gör i ordning avfallet inför vidare transport till återvinning.
Vi erbjuder dig
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
• Anställningsvillkor med marknadsanpassad lön, kollektivavtal, pension, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag osv.
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med sortering och omlastning av avfall med hjullastare. Körning av andra maskiner kan bli aktuellt. Även handarbete kan förekomma. En viktig del i ditt arbete blir att leveranskontrollera inkommande material för att säkerställa kvalité, uppmärkning och rätt lagring av avfallet. Övriga arbetsuppgifter innefattar balning av papper och plats, iordningställande av behållare samt att upprätthålla en god ordning på anläggningen.
Din profil
Vi söker dig som är en självgående och driven person med god servicekänsla och förmågan att skapa goda relationer med kollegor och kunder. Vidare krävs att du har B-körkort, maskinförarbehörighet för grävmaskin och hjullastare. Du ska även ha datorvana då viss rapportering kommer att ske. Meriterande om du har erfarenhet av återvinningsbranschen sedan tidigare.
För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Därutöver kräver arbetet på anläggningen i Karlstad att du tar säkerhet på stort allvar då du befinner dig i en trafikerad miljö.
Övrigt
Tjänsteställe: Karlstad
Heltid, 2 skift/vardagar (6.00-15.00 och 15.00-01.00) Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Ansökan
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev. Då urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag rekommenderar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 2026-03-27
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
Månadslön .
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452), http://www.ragnsells.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells AB Kontakt
Sektionschef
Jonas Westlund jonas.westlund@ragnsells.com Jobbnummer
9804709