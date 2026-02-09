Anläggningsarbetare / markarbeten
Lars Carlsson Markentreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Norrtälje Visa alla anläggningsarbetarjobb i Norrtälje
2026-02-09
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lars Carlsson Markentreprenad AB i Norrtälje
LC Markentreprenad AB
LC Markentreprenad AB är ett markföretag i Roslagen som startades av Lars Carlsson1990 , då entreprenaderna blev allt större ombildades bolaget till AB 2007. vårt verksamhetsområde är till största delen i Roslagen, Norrtälje kommun.
Vi utför totalentreprenader inom markbyggnation. Från råmark till ett färdigt bostadsområde/produkt, med VA, grunder asfalt gräsmattor, platt ytor, buskar mm. Även mindre entreprenader, villagrunder, källardräneringar tomtplaneringar, lednings och VA-arbeten.
Vi har en komplett maskinpark med lastmaskiner, band och hjulburna grävmaskiner mm.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av allt som har med mark och anläggningsarbete att göra, rörläggning, stenarbeten byggnation av grunder mm
Lars Carlsson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: lc@lcmarkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningsarbetare.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lars Carlsson Markentreprenad AB
(org.nr 556722-3143) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LC Markentreprenad AB Jobbnummer
9732806