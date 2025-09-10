Anläggningsarbetare markanläggning
2025-09-10
Ref: 20252128 Publiceringsdatum2025-09-10

Dina arbetsuppgifter
Vi söker 2-4 anläggningsarbetare!
Som anläggningsarbetare hos oss arbetar du i befintlig miljö, arbetsuppgifter som bland annat ingår i tjänsten:
• Plattläggning/stensättning
• Byte av rännstensbrunnar
• Kantsten
• Schaktarbete/finplanering
• Trädplantering/skelettjordar
• Ta ut höjder med laser/läsa och förstår ritningar/skisser
• Justering inför asfalt
• Montering och snickeriarbete förekommerKvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning inom bygg/anläggning eller annan relevant utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har B-körkort för manuellt växlad bil.
Du har minst två års arbetslivserfarenhet från yrket med arbetsuppgifter likvärdiga de som ingår i tjänsten. Att arbeta med laser, ta ut höjder och läsa ritningar/instruktioner kommer naturligt för dig.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift.
Du har förmåga att använda digital arbetsutrustning så som mobiltelefon/surfplatta.
Du klarar av att arbeta både självständigt som i grupp och har inga problem med att arbeta i varierade arbetslag.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är driven och kan ta egna initiativ. Du ser vad som behöver göras, tar tag i de arbetsuppgifter som sak utföras och tar ansvar för det utförda arbetet.
Du rapporterar till arbetsledare och förväntas kunna kommunicera planering, hinder, behov mm.
Du följer instruktioner och riktlinjer.
Arbete i trafikerad miljö och fysiskt krävande arbete förekommer, det är viktigt att du är delaktig och förstår arbetsmiljörelaterat arbete, rutiner och instruktioner.
Beredskapsarbete kan förekomma.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2-4
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Arbetsledare
Tomas Stark tomas.stark@malmo.se 0734-227976 Jobbnummer
9501906