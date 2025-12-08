Anläggningsarbetare inom VA - Göteborg
Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2025-12-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Anläggare inom VA sökes till Göteborg!
Just nu söker vi på Prowork Kompetens duktiga anläggningsarbetare till spännande projekt inom VA i Göteborg.
Är du en driven och noggrann anläggningsarbetare med erfarenhet av VA? Vill du bli en del av ett väletablerat och växande företag som erbjuder utveckling? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom anläggning med fokus på VA-projekt. Arbetet är både praktiskt och självständigt, där du tillsammans med ett erfaret team bidrar till att skapa kvalitetssäkra lösningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som anläggare och/eller rörläggare
Har erfarenhet av mark-eller VA-projekt
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig
Meriterande:
B-körkort
Yrkesbevis för anläggning eller rörläggning
Arbete på väg, Heta Arbeten eller andra relevanta certifikat
Svetscertifikat eller erfarenhet av svetsning
Plats: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
#Prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://prowork.se/ Jobbnummer
9634515